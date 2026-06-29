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Akaryakıta zam geliyor! Benzin fiyatları 65 TL'ye yaklaşacak

Akaryakıt fiyatlarında bugün için tabela değişikliği beklenmiyor. Fakat temmuz ayında devreye girecek otomatik ÖTV güncellemesi, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni yükseliş anlamına gelecek. İşte yeni fiyatlar...

Akaryakıta zam geliyor! Benzin fiyatları 65 TL'ye yaklaşacak
Cansu Çamcı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Akaryakıtta maktu ÖTV tutarları, her sene ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranına göre yeniden belirleniyor.

Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre, Temmuz 2026 için gerçekleştirilen hesaplamalara göre ÖTV kaynaklı artışın benzinde litre başına 2,66 TL, motorinde 2,84 TL, LPG’de ise 1,22 TL olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA BENZİN 65 TL SINIRINA YAKLAŞACAK

Güncel pompa fiyatlarına göre İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 62,29 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen 2,66 TL’lik ÖTV artışının doğrudan yansıması halinde benzinin litresi yaklaşık 64,95 TL’ye çıkacak.

Akaryakıta zam geliyor! Benzin fiyatları 65 TL ye yaklaşacak 1

İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzinin litresi 62,11 TL. ÖTV yükselişi sonrası bu rakamın yaklaşık 64,77 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ankara’da 63,23 TL olan benzinin litresi yaklaşık 65,89 TL’ye, İzmir’de 63,50 TL olan benzinin litresi ise yaklaşık 66,16 TL’ye çıkabilir.

MOTORİN 67 TL’NİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR

Motorinde de temmuz ayıyla birlikte belirgin bir artış bekleniyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litresi güncel olarak 64,57 TL seviyesinde. Beklenen 2,84 TL’lik artışın ardından motorinin litresi yaklaşık 67,41 TL’ye yükselebilir.

İstanbul Anadolu Yakası’nda 64,39 TL olan motorin fiyatı yaklaşık 67,23 TL’ye çıkacak.

Ankara’da motorinin litresi 65,64 TL’den 68,48 TL’ye, İzmir’de ise 65,92 TL’den 68,76 TL’ye yaklaşabilir.

Akaryakıta zam geliyor! Benzin fiyatları 65 TL ye yaklaşacak 2

LPG’DE 33 TL'YE DAYANACAK

LPG’de beklenen ÖTV artışı litre başına 1,22 TL olarak hesaplanıyor.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 31,99 TL olan LPG’nin litresi artış sonrası yaklaşık 33,21 TL’ye çıkabilir. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise 31,39 TL olan LPG fiyatı yaklaşık 32,61 TL’ye yükselebilir.

Ankara’da LPG’nin litresi 31,97 TL’den 33,19 TL’ye, İzmir’de ise 31,79 TL’den 33,01 TL’ye yaklaşacak.

Akaryakıta zam geliyor! Benzin fiyatları 65 TL ye yaklaşacak 3

BÜYÜKŞEHİRLERDE OLASI YENİ FİYATLAR

Beklenen ÖTV artışının doğrudan pompaya yansıması halinde olası fiyat tablosu şöyle olacak:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,29 TL → 64,95 TL
Motorin: 64,57 TL → 67,41 TL
LPG: 31,99 TL → 33,21 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,11 TL → 64,77 TL
Motorin: 64,39 TL → 67,23 TL
LPG: 31,39 TL → 32,61 TL

Ankara

Benzin: 63,23 TL → 65,89 TL
Motorin: 65,64 TL → 68,48 TL
LPG: 31,97 TL → 33,19 TL

İzmir

Benzin: 63,50 TL → 66,16 TL
Motorin: 65,92 TL → 68,76 TL
LPG: 31,79 TL → 33,01 TL

Akaryakıta zam geliyor! Benzin fiyatları 65 TL ye yaklaşacak 4

BİR DEPO MALİYETİ NE KADAR ARTACAK?

Beklenen artış, araç sahiplerinin depo maliyetine de doğrudan yansıyacak.

50 litrelik benzin deposunda ek maliyet yaklaşık 133 TL olacak. Aynı büyüklükteki motorin deposunda artış yaklaşık 142 TL’ye çıkacak.

LPG’de ise 40 litrelik bir dolumda ek maliyet yaklaşık 49 TL olacak.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.5
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.24
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
60.12
Anahtar Kelimeler:
ÖTV Akaryakıt temmuz
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