Akaryakıtçılar benzin ve motorinde 1 TL’lik indirim bekliyor

Motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklediklerinin altını çizen PÜİS Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, “Son günlerde Çin’de başlayan korona virüsü nedeniyle Çin’in azalttığı motorinden dolayı rafineriler mallarını satamadığı için fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu düşüş tüm dünyaya yansıdı. Petrol üreten ülkeler bundan etkilendi. Fiyatlar 65 dolardan 40 dolar seviyesine geldi. Bu çok enteresan fiyatlar. Bunun etkisi bizim ülkemize de yansıyacaktır. İşin diğer yanına baktığımızda petrol üreten ülkeler kısıtlamaya gidiyorlar. Varili 40 dolara düşen petrolü tekrar 65 dolar seviyesine çıkartmak için çabalıyorlar. Çünkü onlar da bundan zarar ediyor ama bu tüketiciye mutlaka yansıyacaktır. Tüketici daha ucuza motorin ve benzin alacaktır. Varil fiyatı 40 dolar seviyesinde kalırsa litrede 1 TL indirim pompaya yansıyacaktır diye düşünüyorum. Devlet, ÖTV payında oynama yapmazsa, 1 TL ucuzluk olabilir” dedi.

“Kredi kartı komisyonu 1,05’e düştü ve vatandaşa yansımayacak”

Akaryakıt bayilerinin bankalara ödediği yüzde 2,5 kredi kartı komisyonunun yüzde 1,05’e indirildiğini ve bu rakamın kabul edilebilir olduğunu belirten Zafer Güler, “Kredi kartı komisyonları daha önceden yüzde 2,5-3 seviyelerindeydi. Bu komisyonları ödeyemeyince akaryakıtçılar zor durumda kalmıştı. Çünkü bu pay bizim kar marjımızdan gidiyordu. Rekabetin büyük olduğu ülkemizde yüzde 3 bizim açımızdan çok büyüktü. Genel Başkanımız ve STK’ların gayretleriyle Ziraat ve Vakıflar Bankalarında bu oran şu anda 1,05’e kadar indi. Biz bunu kabul ediyoruz. Bu oran kabul edilebilir. Plastik para dediğimiz kartlar dünyada her yerde kullanılıyor. Olması da gerekiyor. Şu anda bir problem yaşanmıyor. Tüketiciye de bu konuda yansıyacak bir şey olmayacaktır” diye konuştu.

“Kaçak akaryakıtın devletimize maliyeti yıllık 13 milyar TL”

Kaçak akaryakıtın her sene ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini dile getiren Güler, şunları söyledi:

“Ülkemizin ve sektörümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi kaçak akaryakıttır. Ülkemizdeki akaryakıtın bazı kurumsal olmayan dağıtıcılar tarafından piyasaya faturasız sürüldüğünü veya bir irsaliye ile 4-5 kişiye mal indirildiğini biliyoruz. Bunun için 3 yıldır çalışma yapıyoruz. Devletimiz şu anda Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri bununla ilgili çalışmalara hız verdi. Mersin’de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük kaçak akaryakıta el konuldu. 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bunun KDV’si ve ÖTV’si yok. İllegal yöntemlerle ülkeye giriş yapmış. Bu denetimler devam ediyor. Devletimizin bunun önüne geçmesi lazım. Kaçak akaryakıtın devletimize maliyeti yıllık 13 milyar TL civarındadır.”

KAYNAK: İHA

