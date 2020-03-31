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Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2020 16:18 | Son Güncelleme

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 8 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 10 kuruş indirim yapılacak

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 8 kuruş, benzinde ise 10 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,46 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,48 liradan 5,40 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 5,22 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,12 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 5,03 liraya, İzmir'de 5,22 liradan 5,12 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
motorin, benzin, indirim,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tamam düşüyor Allah razı olsun da LPG?
Dalgamı petrol fiyatları yerde la yerde
Mehteran Mehteran iki indir,sonra ikiye bir ekleyip bindir,destuuuur.
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