Akaryakıtta çifte zam kapıda! Motorin tekrardan 70 TL'yi aşacak

Brent petroldeki sert hareketler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel arz-talep dengesi Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle akaryakıta yeni zamlar gündeme geldi. Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere çifte zam kapıda! İşte detaylar...

Cansu Çamcı
Orta Doğu'da tırmanan gerilimin petrol arzını riske atmasıyla küresel fiyatlar yükselişe geçti. Pazartesi gününden itibaren akaryakıta yeni zamlar gündeme geldi.

HEM BENZİN HEM DE MOTORİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarına göre, pazartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatı 2,28 TL artarken, benzinde ise litre başına 95 kuruşluk zam uygulanacak.

Zamların ardından motorin fiyatlarının büyükşehirlerde belirgin şekilde yükselmesi bekleniyor. Güncel hesaplamalara göre motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 71,61 TL, Ankara’da 72,73 TL, İzmir’de ise 73,01 TL seviyelerine çıkacak.

Benzin fiyatlarının ise İstanbul’da 63,71 TL, Ankara’da 64,66 TL ve İzmir’de 64,95 TL civarına yükselmesi öngörülüyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PETROLÜ YÜKSELTTİ!

Orta Doğu'da artan gerilimin petrol arzına yönelik riskleri büyütmeye devam ederken bu durum, küresel petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Bu da akaryakıt fiyatlarında yeni artışların gündeme gelmesine neden oluyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni düzenlemelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları…

26 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 62.76 TL, motorin litre fiyatı 69.35 TL, LPG litre fiyatı ise 34.99 TL seviyesinde bulunuyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin litre fiyatı 62.62 TL, motorin litre fiyatı 69.21 TL, LPG litre fiyatı 34.39 TL olarak satışa sunuluyor.

ANKARA
Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 63.73 TL, motorin litre fiyatı 70.47 TL, LPG litre fiyatı ise 34.87 TL seviyesinde bulunuyor.

İZMİR
İzmir'de benzin litre fiyatı 64.01 TL, motorin litre fiyatı 70.75 TL, LPG litre fiyatı ise 34.79 TL olarak dikkat çekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1,5 milyon liralık altınlarını dolandırıcılara kaptırdı!1,5 milyon liralık altınlarını dolandırıcılara kaptırdı!
ASELSAN'ın yakın hava savunma çözümü sahaya çıktıASELSAN'ın yakın hava savunma çözümü sahaya çıktı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,98
45,04
% 0.19
23:59
Euro
52,76
52,85
% 0.28
23:59
İngiliz Sterlini
60,89
61,02
% 0.43
23:58
Avustralya Doları
32,15
32,22
% 0.49
23:59
İsviçre Frangı
57,29
57,41
% 0.39
23:59
Rus Rublesi
0,60
0,60
% 0.7
23:50
Çin Yuanı
6,58
6,59
% 0.22
23:59
İsveç Kronu
4,87
4,89
% 0.64
23:59
En Çok Okunan Haberler
Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Trump'tan İran açıklaması! "Çok daha iyi bir kağıt parçası aldık"

Trump'tan İran açıklaması! "Çok daha iyi bir kağıt parçası aldık"

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

