Akaryakıtta çifte zam kapıda! Motorin tekrardan 70 TL'yi aşacak

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin petrol arzını riske atmasıyla küresel fiyatlar yükselişe geçti. Pazartesi gününden itibaren akaryakıta yeni zamlar gündeme geldi.

HEM BENZİN HEM DE MOTORİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarına göre, pazartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatı 2,28 TL artarken, benzinde ise litre başına 95 kuruşluk zam uygulanacak.

Zamların ardından motorin fiyatlarının büyükşehirlerde belirgin şekilde yükselmesi bekleniyor. Güncel hesaplamalara göre motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 71,61 TL, Ankara’da 72,73 TL, İzmir’de ise 73,01 TL seviyelerine çıkacak.

Benzin fiyatlarının ise İstanbul’da 63,71 TL, Ankara’da 64,66 TL ve İzmir’de 64,95 TL civarına yükselmesi öngörülüyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PETROLÜ YÜKSELTTİ!

Orta Doğu'da artan gerilimin petrol arzına yönelik riskleri büyütmeye devam ederken bu durum, küresel petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Bu da akaryakıt fiyatlarında yeni artışların gündeme gelmesine neden oluyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni düzenlemelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları…

26 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı 62.76 TL, motorin litre fiyatı 69.35 TL, LPG litre fiyatı ise 34.99 TL seviyesinde bulunuyor.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin litre fiyatı 62.62 TL, motorin litre fiyatı 69.21 TL, LPG litre fiyatı 34.39 TL olarak satışa sunuluyor.

ANKARA

Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 63.73 TL, motorin litre fiyatı 70.47 TL, LPG litre fiyatı ise 34.87 TL seviyesinde bulunuyor.

İZMİR

İzmir'de benzin litre fiyatı 64.01 TL, motorin litre fiyatı 70.75 TL, LPG litre fiyatı ise 34.79 TL olarak dikkat çekiyor.