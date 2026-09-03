Akaryakıtta dev zam beklentisi: 3 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıt zammı son dakika! Akaryakıt fiyatlarında sık sık değişimler yaşanırken son olarak yeni bir zam beklentisi da ortaya çıktı. Peki, motorine ne kadar zam bekleniyor? Motorine zam gelecek mi? LPG'ye zam geldi mi? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 3 Eylül 2026 Perşembe ne kadar? İşte LPG zammı, motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 3 Eylül 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

LPG'YE ZAM GELDİ

LPG'ye yaklaşık 1,10 TL zam bekleniyordu. Söz konusu zam gerçekleşti ve tabelalara yansıdı.

MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ

Diğer yandan motorinde de büyük bir zam beklentisi olduğu öğrenildi. Petros'un aktardığına göre; 04.09.2026 saat 00.01'den geçerli olacak şekilde motorine 8,24 TL zam bekleniyor.

Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu ise sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda "Motorinde ürkütücü zam. Yeni modellemede eşel mobil kaldırıldı. Her ay motorinde ÖTV'ye 3 lira artış gelecek. 3 Eylül gece yarısı motorinde 8 liralarda bir zam şu anda gündemde. Bu gece yarısı netleşecek. Uygulanır mı? Tereddütler var. Alınan 3 lira ÖTV düşürülebilir mi?" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 EYLÜL 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.35 TL

Motorin: 81.10 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.21 TL

Motorin: 80.96 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.33 TL

Motorin: 82.22 TL

LPG: 35.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.62 TL

Motorin: 82.49 TL

LPG: 34.99 TL