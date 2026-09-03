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Akaryakıtta dev zam beklentisi: 3 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatı

Motorin zammı son dakika! Akaryakıt fiyatlarında zam ve indirimlerle sık sık değişimler yaşanırken son olarak motorinde yeni bir zam beklentisi olduğu öğrenildi. İşte 3 Eylül 2026 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı ve motorin zammı...

Akaryakıtta dev zam beklentisi: 3 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatı
Hande Dağ

Akaryakıt zammı son dakika! Akaryakıt fiyatlarında sık sık değişimler yaşanırken son olarak yeni bir zam beklentisi da ortaya çıktı. Peki, motorine ne kadar zam bekleniyor? Motorine zam gelecek mi? LPG'ye zam geldi mi? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 3 Eylül 2026 Perşembe ne kadar? İşte LPG zammı, motorin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 3 Eylül 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta dev zam beklentisi: 3 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatı 1

LPG'YE ZAM GELDİ

LPG'ye yaklaşık 1,10 TL zam bekleniyordu. Söz konusu zam gerçekleşti ve tabelalara yansıdı.

Akaryakıtta dev zam beklentisi: 3 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatı 2

MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ

Diğer yandan motorinde de büyük bir zam beklentisi olduğu öğrenildi. Petros'un aktardığına göre; 04.09.2026 saat 00.01'den geçerli olacak şekilde motorine 8,24 TL zam bekleniyor.

Akaryakıtta dev zam beklentisi: 3 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatı 3

Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu ise sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda "Motorinde ürkütücü zam. Yeni modellemede eşel mobil kaldırıldı. Her ay motorinde ÖTV'ye 3 lira artış gelecek. 3 Eylül gece yarısı motorinde 8 liralarda bir zam şu anda gündemde. Bu gece yarısı netleşecek. Uygulanır mı? Tereddütler var. Alınan 3 lira ÖTV düşürülebilir mi?" ifadelerini kullandı.

Akaryakıtta dev zam beklentisi: 3 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatı 4

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 EYLÜL 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta dev zam beklentisi: 3 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatı 5

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.35 TL
Motorin: 81.10 TL
LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.21 TL
Motorin: 80.96 TL
LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.33 TL
Motorin: 82.22 TL
LPG: 35.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.62 TL
Motorin: 82.49 TL
LPG: 34.99 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
81.1
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.37
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.19
Gazyağı
85.63
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
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