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Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem başlıyor: Tabelaya 15 Mayıs'ta yansıyacak! 'Fiyatlar düşmeye devam edecek'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 13:53
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EPDK’dan araç sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir karar geldi. Yüksek fiyattan satılan VMax, Vpro gibi ifadeler artık kullanılamayacak. Akaryakıt'ta tek fiyat 15 Mayıs itibariyle yürürlüğe girecek.

Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem başlıyor: Tabelaya 15 Mayıs'ta yansıyacak! 'Fiyatlar düşmeye devam edecek'

Araç sahipleri dikkat! Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dikkat çeken bir karara imza attı.Alınan kararla benzin ve mazotta katkılı yakıt olarak geçen ürünlerin tek fiyat geçerli olacak. Uygulama 15 Mayıs Pazartesi günü yürürlüğe girecek. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, yeni uygulamanın vatandaşın lehine olduğunu söyledi. Polat, akaryakıt fiyatlarında da düşüşün devam edeceğini belirtti.

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BENZİN VE MAZOT İÇİN UYGULANACAK

Polat, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) geçtiğimiz günlerde aldığı kurul kararı ile birlikte katkılı yakıtlarla katkısız yakıtların fiyatlarının tek uygulanmasına yönelik bir karar verdi. Bu kararla birlikte şu anda sadece mazot ve benzine uygulanacak. Esasında ürünün çeşitliliği devam ediyor ama fiyat politikası olarak mazot tek fiyat, sonrasında da benzin tek fiyat olarak uygulama olacak. 15 Mayıs itibari ile de yürürlüğe girecek" dedi.

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"YAKIT FİYATLARI BU GİDİŞLE DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Akaryakıt fiyatlarındaki gelişmelere de değinen Polat, "Bu aralarda da benzin, motorin ve LPG’de bir düşüş gerçekleşiyor. Çünkü döviz kurunda geriye doğru bir etkileşim var. Brent petrol de zirveye çıkmıştı, 92 dolarlar seviyesine gelmişti ama şu anda 87 dolar civarlarında. Brent petrol ve döviz kurunun etkisi ile birlikte de yakıt fiyatları da bu gidişle düşmeye devam edecek." diye konuştu.

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"YAKITLAR ARASINDA 3-5 KURUŞLUK FARK OLUYORDU"

Polat şu ifadeleri kullandı:

"EPDK’nın kurul kararına bizim etki etmemiz ya da karışmamız mümkün değildir. Çünkü bu onların kendi içerisinde aldığı bir karardır ama aynı zamanda da şu şekilde olmaya başladı; bu katkılı yakıtların arasında 3-5 kuruş bir fark oluyordu. EPDK bunların hepsini tek ürün olarak gördüğü için yani benzini ve mazotu tek ürün olarak gördüğü için ikisinde de farklı ürünü satabilirsin ama aynı fiyat üzerinden satacaksın diye bir kurul kararı yayınladı. Bize de buna uymak düşer”

akaryakıt

Polat, alınan kararın şirketlere değil ama vatandaşa yarayacağını söyleyerek, “Bu karar akaryakıt satıcılarının, büyük şirketlerin işine esasında yaramadı. Çünkü bu katkılı yakıtlarda bir emek var. Yani insanların bu yakıtları çıkarabilmek için performans yakıt olarak gördüğü, enjektör, partikül temizleyici için olan bu katkılı yakıtların bir maliyeti vardır. Bu maliyetler esasında sadece o 3-5 kuruşla yansıtılıyordu pompaya. Çok büyük farklar da yoktu. 5 kuruşu geçen bir fark yoktu. Aynı fiyatı uygulama politikasına gelince kar durumundan biraz daha mahrumiyet olacaktır. Bu durum da vatandaşın işine yaradı. Bu gidişle işlerin açılması ve döviz kuru ve brent petrolün gerilemesi ile fiyatlar bir düşüşe geçti” değerlendirmesini yaptı.

(İHA)

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