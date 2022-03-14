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Akaryakıtta indirim mi olacak? Petrolde düşüş yaşanmıştı! Benzin, motorin ve akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı?

14.03.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatlarında yaşanan arz endişeleri sonrası geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir görülürken, fiyatlar yeni haftaya düşüşle başladı. Bu sebeple motorinin litre fiyatı için de indirim beklentisi oluştu. Peki akaryakıtta indirim mi olacak? Benzin, motorin ve akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı? İşte merak edilenler!

Akaryakıtta indirim mi olacak? Petrolde düşüş yaşanmıştı! Benzin, motorin ve akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı?

Petrol fiyatlarında bütün dünyayı etkisi altına alan sert dalgalanmanın sonrasında yeni hafta aşağı yönlü hareketle başladı. Fiyatlarda Rusya-Ukrayna arasında yaşanan görüşmelerden olumlu sinyaller gelmesi de etkisini göstermiş oldu. Peki akaryakıtta indirim mi olacak?

AKARYAKITTA İNDİRİM Mİ OLACAK?

ABD'nin Rus petrolü, sıvılaştırılmış doğal gazı ve petrokimya ürünlerini yasaklamasının sonrasında vadeli işlemlerde 139,1 dolar seviyesine kadar çıkan Brent petrolün mayıs vadeli varil fiyatı, diplomasi adımları ve yeni tedarikçilere yönelik haber akışıyla beraber haftayı yüzde 4,7 değer kaybıyla tamamladı.

MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Durum böyle olunca üst üste zamlanan motorin fiyatında bu defa indirime gidilmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınmış olan bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibarıyla 2 lira 38 kuruş indirim beklenmekte. Jeopolitik riskler sebebiyle dolayı emtia tedarikinde sıkıntıların derinleşeceği ve ihracatın durabileceği endişesiyle rekor seviyeleri gören emtia fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme olacağı umudu ve kar satışlarının etkisiyle rekor seviyelere yükselmesinin ardından kazançlarını geri verdi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan jeopolitik riskler geçen hafta da varlık fiyatlamalarında baş rolü oynadı ancak bu konuya ilişkin gelişmeler önemini devam ettirdi.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞ YAŞADI

ABD'nin Rus petrolü, sıvılaştırılmış doğal gazı ve petrokimya ürünlerini yasaklamasının sonrasında vadeli işlemlerde 139,1 dolar seviyesine kadar çıkan Brent petrolün Mayıs ayı vadeli varil fiyatı, diplomasi adımları ve yeni tedarikçilere yönelik haber akışıyla haftayı yüzde 4,7 değer kaybıyla tamamlamış oldu.

Avrupa'da Nisan ayı vadeli doğal gaz kontratları da önceki hafta yüzde 106,8 artışla 192,55 euroya çıkmasının sonrasında, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarıyla hafta başında 345 euroya kadar yükselse de haftanın geri kalanında geriledi ve sonuç olarak haftayı yüzde 31,9 düşüşle tamamladı.

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