Akaryakıtta indirim rüzgarı gelir mi? İlk haber geldi: Bu tarihe dikkat! Benzin ve motorinde tabela değişecek…

Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından benzin ve motorin fiyatları 50 TL sınırına dayanırken bu kez indirim haberi geldi. Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamların ardından ABD-Çin arasındaki küresel ticaret savaşları ile OPEC+ tarafından petrol üretiminin artırılacağına yönelik açıklanan plan, petrol fiyatlarını son derece düşürdü.

BRENT PETROLDEKİ DÜŞÜŞ İNDİRİM BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta 74,95 dolara yükselirken, haftayı 65,58 dolarla kapattı. Bu düşüş, akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluşturdu. Döviz kurundaki değişimler, global piyasalardaki dalgalanmalar ve ÖTV zamları sonrasında 6 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Peki, Benzin, motorin ve LPG’ye zam veya indirim var mı?

BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ YOLDA! ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Sözcü’de yer alan habere göre, sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarında Çarşamba günü (9 Nisan 2025) itibarıyla, 1,5 TL’yi aşan bir indirim beklendiğini aktarırken, düşüşlerin devam etmesi durumunda akaryakıt fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin süreceğini aktardı.

6 NİSAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46.72 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46.83 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 28.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46.57 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46.71 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.59 TL

ANKARA

Ankara'da benzin litre fiyatı: 47.29 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 47.57 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 28.09 TL

İZMİR

İzmir’de benzin litre fiyatı: 47.65 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 47.93 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 28.04 TLBu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır