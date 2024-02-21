Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor! Çifte indirim... (21 Şubat Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik var! Araç sahiplerinin merakla takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Motorin ve benzine indirim mi geliyor? Son gelişmelere göre akaryakıtta çifte indirim var. İşte il il güncel benzin ile motorin fiyatları ve indirim haberinin detayları…
Pompa fiyatlarına yansıyacak indirime göre motorine 1,10 TL, benzine 76 kuruş indirim yapılacak.
Şu an ortalama motorin fiyatları İstanbul’da 43,09 liradan, Ankara’da 43,85 TL’den ve İzmir’de ise 44,08 TL’den satılıyor. Benzin fiyatı ise İstanbul’da 41,21 TL’den, Ankara’da 42,15 TL’den ve İzmir’de 41,92 TL’den satışa sunuluyor.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını belirtirken bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını açıklamıştı. Yılmaz, "Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim olacaktır" diye konuşmuştu.