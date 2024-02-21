FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor! Çifte indirim... (21 Şubat Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor! Çifte indirim... (21 Şubat Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

21.02.2024 16:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından dikkatle takip ediliyor. EPDK Başkanı rafineri marjlarındaki düzenlemeyle benzin litre fiyatı ile mazot fiyatı indirimi yapılacağını duyurmuştu. Şimdi akaryakıta çifte indirim geliyor. Peki, benzin ve motorindeki indirim ne kadar olacak? İşte 21 Şubat 2024 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor! Çifte indirim... (21 Şubat Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik var! Araç sahiplerinin merakla takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Motorin ve benzine indirim mi geliyor? Son gelişmelere göre akaryakıtta çifte indirim var. İşte il il güncel benzin ile motorin fiyatları ve indirim haberinin detayları…

MOTORİN VE BENZİNDE İNDİRİM

Pompa fiyatlarına yansıyacak indirime göre motorine 1,10 TL, benzine 76 kuruş indirim yapılacak.

sriiç

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şu an ortalama motorin fiyatları İstanbul’da 43,09 liradan, Ankara’da 43,85 TL’den ve İzmir’de ise 44,08 TL’den satılıyor. Benzin fiyatı ise İstanbul’da 41,21 TL’den, Ankara’da 42,15 TL’den ve İzmir’de 41,92 TL’den satışa sunuluyor.

benzin2

EPDK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını belirtirken bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını açıklamıştı. Yılmaz, "Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim olacaktır" diye konuşmuştu.

Motorin indirimi tabelada! Motorin indirimi tabelada!

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar 31 liranın üzerinde!Dolar 31 liranın üzerinde!
Fırıncılardan Ramazan pidesi için ilk rakam!Fırıncılardan Ramazan pidesi için ilk rakam!
Mevduat faizi oranları da bankaların kârları da rekor kırdıMevduat faizi oranları da bankaların kârları da rekor kırdı
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzin indirim motorin indirim
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu, Murat Kurum'a peş peşe teşekkür etti: Vallahi onun dediği doğruymuş

İmamoğlu, Murat Kurum'a peş peşe teşekkür etti: Vallahi onun dediği doğruymuş

O ilçede hesaplar değişti! "CHP, DEM Parti'yi ikna edemezse kaybedebilir"

O ilçede hesaplar değişti! "CHP, DEM Parti'yi ikna edemezse kaybedebilir"

Kira vergisini vermeyene 4 ayrı ceza

Kira vergisini vermeyene 4 ayrı ceza

Mevduat faizi oranları da bankaların kârları da rekor kırdı

Mevduat faizi oranları da bankaların kârları da rekor kırdı

"TAM" verimlilik sayesinde 500 milyon dolarlık tasarruf hedefleniyor

"TAM" verimlilik sayesinde 500 milyon dolarlık tasarruf hedefleniyor

Fırıncılardan Ramazan pidesi için ilk rakam!

Fırıncılardan Ramazan pidesi için ilk rakam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.