Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor! Çifte indirim... (21 Şubat Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik var! Araç sahiplerinin merakla takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Motorin ve benzine indirim mi geliyor? Son gelişmelere göre akaryakıtta çifte indirim var. İşte il il güncel benzin ile motorin fiyatları ve indirim haberinin detayları…

MOTORİN VE BENZİNDE İNDİRİM

Pompa fiyatlarına yansıyacak indirime göre motorine 1,10 TL, benzine 76 kuruş indirim yapılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şu an ortalama motorin fiyatları İstanbul’da 43,09 liradan, Ankara’da 43,85 TL’den ve İzmir’de ise 44,08 TL’den satılıyor. Benzin fiyatı ise İstanbul’da 41,21 TL’den, Ankara’da 42,15 TL’den ve İzmir’de 41,92 TL’den satışa sunuluyor.

EPDK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını belirtirken bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim yaşanacağını açıklamıştı. Yılmaz, "Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler, rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1 buçuk TL düzeyinde bir indirim olacaktır" diye konuşmuştu.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





