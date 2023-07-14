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Akaryakıtta tabela değişiyor! Benzine zam yolda... İşte gelecek zamla beraber İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları...

14.07.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine zam geliyor! Araç sahipleri dikkat... Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere; yurt dışı fiyatlardaki artış kaynaklı, benzinde 1 lira 32 kuruş zam bekleniyor. İşte gelecek zamla birlikte benzin fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişiyor! Benzine zam yolda... İşte gelecek zamla beraber İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Benzine zam mı geliyor? Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından bir kez daha tabela değişiyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geliyor. Buna göre, benzininin litre fiyatına 1 lira 32 kuruş zam bekleniyor.

MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Motorinde ise bu gece bir zam beklenmiyor.

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BENZİNE ZAM! YENİ BENZİN FİYATLARI NE OLACAK?

Bu geceden itibaren geçerli olacak benzin zammıyla beraber benzinin litre fiyatı İstanbul'da 28,02 TL'ye, Ankara'da 28,48 TL'ye, İzmir'de ise 28,59 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 26,32 TL, Ankara'da 26,80 TL, İzmir'de de 26,98 TL seviyelerinde.

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Akaryakıt fiyatları, rafineri uzaklığı ve kâr marjına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.

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