SON DAKİKA | Emekli maaşları için yüzde 25 zam TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberine göre emekli maaşlarını artıran düzenleme TBMM'den geçti. SSK ve Bağkur emekli maaşları için yüzde 25 zam oranı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

MHP ÇEKİMSER KALDI

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul’da kabul edildi. Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak.

MEMUR EMEKLİLERİNE DE YÜZDE 25 ZAM

Dün de memur emeklileri için yüzde 25 zam ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler ile en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkarılması maddeleri kabul edilmişti.

Teklifin diğer maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

BAHÇELİ 'EMEKLİ MAAŞINA ZAM' ÇIKIŞINDA NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır. Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir" açıklamasını yapmıştı.