FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıtta tabela değişti! Benzin aylar sonra yeniden en düşük seviyesinde… (6 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

Akaryakıtta tabela değişti! Benzin aylar sonra yeniden en düşük seviyesinde… (6 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

06.09.2024 08:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim bu gece tabelalara yansıdı. Petrol fiyatı 14 ayın dibini görürken milyonlarca araç sahibi de bu haberi beklemeye başlamıştı. İndirim haberi ilk olarak benzin için geldi. Akaryakıtta indirim 1,83 TL olarak dün gece tabelalara yansıdı ve 25 Haziran'dan sonra en düşük seviye görülmüş oldu. İşte il il güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişti! Benzin aylar sonra yeniden en düşük seviyesinde… (6 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

Brent petroldeki hafta boyunca görülen gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzine gece yarısından itibaren 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Benzin indirimi pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki bugün akaryakıtta indirim ya da zam var mı? Benzin ne kadar oldu? Motorine de indirim gelir mi? Motorinin litre fiyatı kaç TL? İşte 6 Eylül akaryakıt fiyatları...

Brent ham petrolü, varil başına 73 dolara doğru yükselse de hafta boyunca yaklaşık yüzde 8 düştü. Petrol fiyatlarındaki gerileme benzine indirim getirdi. Benzine 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

2

BENZİNE İNDİRİM

Benzin fiyatlarında 1,83 liralık indirimle 41,36 TL’ye geriledi. Böylece benzin fiyatları 25 Haziran sonrası en düşük seviyesini görmüş oldu.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Önceki gece ise LPG (otogaz) fiyatı 1,30 TL artmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 41,36 TL

Motorin litre fiyatı: 43,16 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 41,48 TL

Motorin litre fiyatı: 43,23 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,79 TL

Motorin litre fiyatı: 43,64 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 42,24 TL

Motorin litre fiyatı: 44,14 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.23
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
41.52
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
21.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.55
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.88
Gazyağı
36.64

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
benzin Akaryakıt indirim
En Çok Okunan Haberler
'Kamu personeliyim' dedi, polise yaptığı anlamsız teklif kameralara yansıdı! İstediğini alamayınca yaptığı hareketle pes dedirtti

'Kamu personeliyim' dedi, polise yaptığı anlamsız teklif kameralara yansıdı! İstediğini alamayınca yaptığı hareketle pes dedirtti

Narin'i bulmak için her yol deneniyor! Ekipler ikiye ayrıldı; Biri öncesini bir sonrasını araştırıyor

Narin'i bulmak için her yol deneniyor! Ekipler ikiye ayrıldı; Biri öncesini bir sonrasını araştırıyor

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

Emekliye memura refah payı, seyyanen zam tarih mi oluyor?

Emekliye memura refah payı, seyyanen zam tarih mi oluyor?

Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor!

Arçelik KAP'a bildirdi: Fabrikalarını kapatmaya hazırlanıyor!

En yeni memur maaş zammı ve emekli zammı tahmini!

En yeni memur maaş zammı ve emekli zammı tahmini!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.