Akaryakıtta tabela değişti! Benzin aylar sonra yeniden en düşük seviyesinde… (6 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

Brent petroldeki hafta boyunca görülen gerileme akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzine gece yarısından itibaren 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Benzin indirimi pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki bugün akaryakıtta indirim ya da zam var mı? Benzin ne kadar oldu? Motorine de indirim gelir mi? Motorinin litre fiyatı kaç TL? İşte 6 Eylül akaryakıt fiyatları...

Brent ham petrolü, varil başına 73 dolara doğru yükselse de hafta boyunca yaklaşık yüzde 8 düştü. Petrol fiyatlarındaki gerileme benzine indirim getirdi. Benzine 1 lira 83 kuruşluk indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

BENZİNE İNDİRİM

Benzin fiyatlarında 1,83 liralık indirimle 41,36 TL’ye geriledi. Böylece benzin fiyatları 25 Haziran sonrası en düşük seviyesini görmüş oldu.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Önceki gece ise LPG (otogaz) fiyatı 1,30 TL artmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 41,36 TL

Motorin litre fiyatı: 43,16 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 41,48 TL

Motorin litre fiyatı: 43,23 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,79 TL

Motorin litre fiyatı: 43,64 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 42,24 TL

Motorin litre fiyatı: 44,14 TL

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır