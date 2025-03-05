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Akaryakıtta tabela yine değişecek! Benzine saatler sonra bu kez indirim geliyor

05.03.2025 15:48
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Akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberleri artık peş peşe gelmeye başladı. Fiyatlardaki dalgalanma devam ederken benzin fiyatlarında beklenen indirim, cuma gününden itibaren tabelalara yansıyacak. Sektör kaynaklarından öğrenilen bilgilere göre benzin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk bir indirim uygulanması bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatlarının güncel tablosu…

Akaryakıtta tabela yine değişecek! Benzine saatler sonra bu kez indirim geliyor

Motorin ve benzin fiyatlarındaki değişikli akaryakıt tabelalarını da sürekli değiştirmeye devam ediyor. Petrol fiyatları, küresel ticaret tarifeleri ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle düşüş gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı, %0,27 oranında azalarak 70,85 dolara geriledi. Ham petrol ise 68 dolara kadar düştü. Bu fiyat düşüşü, akaryakıt fiyatlarında da değişim yaratıyor.

Akaryakıt sektör kaynaklarından yapılan son açıklamaya göre Cuma gününden itibaren benzin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk bir indirim uygulanması bekleniyor

MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Şu an için motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmemektedir. Ancak benzin fiyatlarındaki indirim, motorin fiyatlarıyla kıyaslandığında daha belirgin bir düşüş gösteriyor.

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ŞEHİRLERDEKİ AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin ve motorin fiyatları şehirler arasında değişiklik göstermekte. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45,12 TL

Motorin litre fiyatı: 46,46 TL

LPG litre fiyatı: 26,74 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45,28 TL

Motorin litre fiyatı: 46,57 TL

LPG litre fiyatı: 27,51 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45,83 TL

Motorin litre fiyatı: 47,29 TL

LPG litre fiyatı: 27,35 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46,22 TL

Motorin litre fiyatı: 47,68 TL

LPG litre fiyatı: 27,25 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Akdeniz piyasasında işlem gören ürünlerin fiyatlarının ortalamasına ve dolar kurundaki değişikliklere göre hesaplanmaktadır. Bu hesaplama sonucunda, dağıtım firmaları fiyatları belirler ve bu fiyatlar, rekabet koşulları ve serbesti nedeniyle şehirler ve firmalar arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.62
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.34
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.33
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.79
Gazyağı
39.04

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt akaryakıt fiyatları
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