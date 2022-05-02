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Akaryakıtta yapılan oyun ‘pes’ dedirtti! Kaçak ve yasal yakıtı bir arada satmışlar…

02.05.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt bayilerinin yaptıkları ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti. Kaçak ve yasal yakıtı aynı pompada vatandaşa satan bayilere yönelik düzenlenen denetimlerde 3 ayda 3,3 milyar liralık kamu zararı engellendi. Firmalara yapılan denetimlerde sahte fatura tutarının ise 10,4 milyar lira olduğu kaydedildi.

Akaryakıtta yapılan oyun ‘pes’ dedirtti! Kaçak ve yasal yakıtı bir arada satmışlar…

Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Akaryakıt Özel Ekibi dağıtıcılar, bayiler ve lisanssız faaliyetlere yönelik yaptıkları çalışmalar ile 4,1 milyar lirayı aşan usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Özel ekibin düzenlediği denetimlerde sahte fatura tutarının 10,4 milyar lira olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, 13 akaryakıt dağıtım şirketi, bunların bünyesinde faaliyet gösteren 33 akaryakıt bayisi ile söz konusu firmalarla bağlantılı 23 akaryakıt bayisinin, faturalı yasal akaryakıtın faturasının komisyon karşılığı piyasaya sürülmesi, akaryakıtın ise faturasız satılması, kayıt dışı faturasız temin edilen akaryakıtın sevk ve satışına yasal görünüm kazandırmak amacıyla sahte belge düzenlenmesi şeklinde usulsüz faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bu firmaların tamamı hakkında vergi incelenmesi başlatıldı ve 13 bayinin lisans kapsamındaki faaliyetleri sonlandırıldı.

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YAZAR KASA DEVRE DIŞI

Yapılan incelemeler sonucu, bir akaryakıt dağıtım şirketinin 200 milyon lira tutarında sahte belge kullandığı ve yaklaşık 80 milyon lira kamu zararına sebep olduğu yönünde yapılan tespitler de gereği yapılmak üzere VDK’ye gönderildi. Bayi denetimleri kapsamında, faaliyetleri riskli olarak değerlendirilen 7 ilde faaliyet gösteren 34 akaryakıt istasyonuna yönelik farklı tarihlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 15 istasyonda pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemlerinin devre dışı bırakılarak kayıt dışı akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek bulundu.

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UZAKTAN KUMANDA İLE KONTROL

Vergi Usul Kanunu’na aykırı işlem yürüttükleri tespit edilen istasyonlarda ortaya çıkarılan düzeneklerin gizli anahtar veya kumandalı sistemlerle kontrol edilerek, istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde ise yasal akaryakıtın satış tabancalarına sevk edilecek şekilde çalıştırıldığı belirlendi. Ayrıca bu istasyonlardan birinde konektör ve uzaktan kumanda düzeneğiyle kontrol edilen sistem sayesinde istenildiğinde kaçak elektrik, istenildiğinde ise yasal elektrik tüketildiği saptandı.

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YURT DIŞINDAKİ ARACA FİŞ KESTİLER

Ekiplerin 4 akaryakıt istasyonuna yönelik çalışmasında, bu istasyonların yurt dışında veya başka illerde bulundukları tespit edilen araçların plakalarına bir ayda 1,1 milyon lira tutarında akaryakıt fişi düzenlediği tespit edildi. Lisanssız faaliyetle mücadele kapsamında da Adana’da bulunan bir geri dönüşüm tesisince kendi faaliyet alanıyla ilgili olarak kullanılmak üzere bayilerden dökme ürün olarak toptan temin edilen akaryakıtın, üzerinde numaratör ve satış tabancası bulunan bir adet tank kullanılarak Petro Piyasası Kanunu’na aykırı olarak piyasaya fişsiz-kayıt dışı satıldığı belirlendi. Ekibin çalışmalarıyla son 3 ayda engellenen kamu zararı tutarı 3,3 milyar lirayı buldu. (YENİŞAFAK)


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