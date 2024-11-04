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Akaryakıtta yeni sistem başlıyor! 1 Ocak'ta zorunlu olacak... Vergisini ödemeyenler için UTTS ve İDİS dönemi için düğmeye basıldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.11.2024 08:34
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Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 5 milyon lirayı aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini internet sitesinde yayımlamıştı. 36 bin mükellefin yer aldığı listede mükelleflerde akaryakıt, petrol ve madencilik, demir-çelik şirketlerinin ön planda olması dikkat çekti. Vergisini ödemeyenler için İnşaat De­miri İzleme Sistemi (İDİS) ve yıl­başından itibaren hayata geçecek olan Ulusal Taşıt Tanıma Siste­mi (UTTS) sistemleri hayata geçirilecek.

Akaryakıtta yeni sistem başlıyor! 1 Ocak'ta zorunlu olacak... Vergisini ödemeyenler için UTTS ve İDİS dönemi için düğmeye basıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 1 Haziran 2023 ile 31 Ma­yıs 2024 tarihleri arasında kesin­leşen ve toplam tutarları 5 milyon TL’yi aşan tarhiyatlara ilişkin lis­tede vergi borç ve cezası bulunan 2 bin 464 mükellef ile vergi borcunu ödememiş 36 bin 806 mükellef bulundu.

En fazla borcu olan kuruluşlar incelendiğinde ise ilk sırada 3 milyar 23 milyon TL ile TÜRKTAB tütün; , ikinci sırada 2 milyar 449,5 milyon TL ile Uluslararası Akaryakıt Da­ğıtım; üçüncü sırada 2 milyar 255 milyon TL ile ENKAD inşaat (hır­davat ve el aletleri) şirketleri sıralandı. Listede bu grupta 35 şirket ve şahsın borcunun 1 milyar TL ve üzerinde olduğu gözlendi.

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1 OCAK'TA ZORUNLU OLACAK

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 10 yıldır yürüttüğü teknik çalışmalar sonucunda vergi mükellefleri için zorunlu yerli ve milli sistem geliyor. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) tüm altyapı çalışmalarının tamamlanması ile beraber akar­yakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımının önüne geçmek ve vergi kaybını engellemek için bu sistem hayata geçirilecek. Darphane ve Damga Matbaası Geneş Müdürlüğü'ne verilen sistem, 1 Ocak 2025’ten itibaren vergi mükellefleri için zorunlu hale gelecek.

1 Temmuz 2025 yılı itibarıyla trafiğe kaydolacak bireysel araçlar için de 'Taşıt Ta­nıma Birimleri’ni (TTB) taktırma zorunlu olacak. Ayrıca, vergi mükelleflerinin 2025 yılbaşından itibaren akaryakıt harcamalarını 'gider' olarak gösrebilmesi için otomobillerine TTB'lerini bu yıl içinde taktırmaları gerekiyor.

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FİYATLARI HER YERDE AYNI OLACAK

Sistem kapsamında yüküm­lü kılınan taşıtların yakıt depo gi­rişlerine TTB takılacak. Bu saye­de taşıtın sahiplik ve plaka bilgisi kayıt altına alınacak. TTB’ler tüm araçlarda aynı tip olacak ve tüm istasyonlarda okunabilecek. UT­TS ile birlikte tüm özel TTS’lerde, bu TTB’leri kullanma zorunluluğu başlıyor ve TTS firmaları bu TT­B’leri 6 ay içerisinde değiştirmek zorunda.
Darphanenin web site­sinde yayınlanan fiyatlara göre ta­şıtlara takılacak TTB fiyatı 1.100 TL + KDV fiyatlar yurt çapında sa­bit olacak.

Ayrıca, akaryakıt istasyonlarındaki pompa tabancısına takılan Taşıt Tanıma Okuyucu cihaz ile şifre çözümleme işlemlerini, Taşıt iletişim modülündeki (TİM) Güvenlikli Haberleşme Anahtarı ile yapacak. Bu sistem ile beraber UTTS yükümlüsü taşıtlar yakıt dolum işleminde plaka bilgisi otomatik olarak Yeni Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz Üreticisine aktarılacak, fatura ve satışa ilişkin veriler de UTTS’ye işlenecek.

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50 MİLYARLIK VERGİ KAYBI ÖNLENECEK!

Her akaryakıt istasyonu en az bir pompasında TTO ve TİM bulundurmak zorunda olacak ve bir akaryakıt istasyonun mecburi olarak 92 bin lira yatırım yapması gerekiyor.

UTTS sayesinde yıllık 40 milyar dolarlık yakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan ve her yıl tahmini 50 milyar TL’yi geçen vergi kaybının önüne geçilecek.

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Anahtar Kelimeler:
vergi gelir idaresi başkanlığı
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