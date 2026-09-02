Akaryakıtta yeni zam beklentisi: Tabelalar sil baştan! 2 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları

Motorin, benzin, LPG zammı son dakika! Motorine gelen ÖTV zammının ardından LPG'de de bir zam beklentisi oluştu. Peki, LPG'ye ne kadar zam bekleniyor? Motorin ve benzine zam gelecek mi? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 2 Eylül 2026 Çarşamba ne kadar? İşte LPG zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 2 Eylül 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

LPG'YE ZAM BEKLENİYOR

LPG'de zam beklentisi ortaya çıktı. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı dünkü paylaşımında "LPG'ye 1.07 TL zam. Benzin ve motorine gelen zammın ardından LPG ürünü geri durur mu. Yarın gece (2 Eylül) yarısından itibaren depolara göre LPG ürününe 1,07 - 1,11 TL arası zam bekleniyor" ifadelerini kullanırken Petros'un aktardığına göre de 03.09.2026 saat 00.01'den geçerli olacak şekilde LPG otogazda 1.10 TL zam bekleniyor.

Öte yandan motorine ise 3,60 TL ÖTV kaynaklı zam gelmişti.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Son olarak Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çifte zam kapıda! Brent petrol ile küresel piyasalarda motorin ve benzin fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından yükseldi. Sektör kaynakları, yukarı yönlü harekete işaret ederek, 'Motorine cuma, benzine cumartesi gününden geçerli zam gündeme gelebilir' dedi" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.35 TL

Motorin: 81.10 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.21 TL

Motorin: 80.96 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.33 TL

Motorin: 82.22 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.62 TL

Motorin: 82.49 TL

LPG: 33.79 TL