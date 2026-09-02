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Akaryakıtta yeni zam beklentisi: Tabelalar sil baştan! 2 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları

LPG zammı son dakika! Akaryakıt fiyatlarında sık sık değişimler yaşanırken motorine gelen ÖTV zammının ardından LPG'de de bir zam beklentisi oluştu. Diğer yandan motorin ve benzinde de zammın gündeme gelebileceği öğrenildi. İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı ve LPG zammı...

Akaryakıtta yeni zam beklentisi: Tabelalar sil baştan! 2 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları
Hande Dağ

Motorin, benzin, LPG zammı son dakika! Motorine gelen ÖTV zammının ardından LPG'de de bir zam beklentisi oluştu. Peki, LPG'ye ne kadar zam bekleniyor? Motorin ve benzine zam gelecek mi? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 2 Eylül 2026 Çarşamba ne kadar? İşte LPG zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 2 Eylül 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta yeni zam beklentisi: Tabelalar sil baştan! 2 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları 1

LPG'YE ZAM BEKLENİYOR

LPG'de zam beklentisi ortaya çıktı. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı dünkü paylaşımında "LPG'ye 1.07 TL zam. Benzin ve motorine gelen zammın ardından LPG ürünü geri durur mu. Yarın gece (2 Eylül) yarısından itibaren depolara göre LPG ürününe 1,07 - 1,11 TL arası zam bekleniyor" ifadelerini kullanırken Petros'un aktardığına göre de 03.09.2026 saat 00.01'den geçerli olacak şekilde LPG otogazda 1.10 TL zam bekleniyor.

Akaryakıtta yeni zam beklentisi: Tabelalar sil baştan! 2 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları 2

Öte yandan motorine ise 3,60 TL ÖTV kaynaklı zam gelmişti.

Akaryakıtta yeni zam beklentisi: Tabelalar sil baştan! 2 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları 3

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Son olarak Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çifte zam kapıda! Brent petrol ile küresel piyasalarda motorin ve benzin fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından yükseldi. Sektör kaynakları, yukarı yönlü harekete işaret ederek, 'Motorine cuma, benzine cumartesi gününden geçerli zam gündeme gelebilir' dedi" ifadelerini kullandı.

Akaryakıtta yeni zam beklentisi: Tabelalar sil baştan! 2 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları 4

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (2 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta yeni zam beklentisi: Tabelalar sil baştan! 2 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları 5

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.35 TL
Motorin: 81.10 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.21 TL
Motorin: 80.96 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.33 TL
Motorin: 82.22 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.62 TL
Motorin: 82.49 TL
LPG: 33.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
81.1
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.37
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.19
Gazyağı
81.45
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Benzin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
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