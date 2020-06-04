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Akaryakıttaki indirimle 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2020 13:52 | Son Güncelleme

Akaryakıt fiyatlarında dağıtıcı ve bayilerin kar marjları üzerinden yapılan ve dün geceden itibaren devreye giren 17 ila 25 kuruş indirimle yıllık ortalama 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak.

Akaryakıttaki indirimle 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından son dönemde akaryakıtta kar marjlarının olması gereken seviyenin üzerine çıktığı tespit edilerek fiyatların makul seviyeye çekilmesi istendi.

EPDK'nin bu uyarısının ardından akaryakıt şirketleriyle görüşülerek yurt genelinde dağıtıcı ve bayilerinin kar marjlarında indirime gidilmesine karar verildi.

AA muhabirinin EPDK verilerinden yaptığı derlemeye göre, akaryakıt fiyatlarında dağıtıcı ve bayilerin kar marjları üzerinden yapılan 17 ila 25 kuruş indirimle yıllık ortalama 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak.

Söz konusu indirimle Ankara'da ortalama 5,99 liradan satılan benzinin litre fiyatı yaklaşık 5,75 lira seviyesine düştü. Benzinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan yaklaşık 5,73 liraya indi.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,57 liradan 5,40 liraya geriledi. Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 5,50 liradan 5,36 liraya, İzmir'de de 5,59 liradan 5,43 lira seviyesine indi.

Öte yandan, dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar sonucu Anadolu'nun bazı illerinde litre başına 27 ila 40 kuruşu bulan indirimler görüldü.

Söz konusu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız olarak fiyatlara yansıdı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Dalgamı geçiyorsunuz ? Neyi hesaplıyorsunuz 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacakmış...Sanki bu fiyat 1 yıl boyunca kalacakta cebimize yansıyacak...2 gün sonra zam olur yine...Ozaman vatandaşın cebinde kaçlira çıkacak onu heaplarsınız...!!!
6 milyarla kendime bi acılı söylerim, bi acılı bi acılı daha . Yapma olum o kadar ACI mideni bozar. Mesela yanii
hadi bakalım vatandaşın cebine ne kadar kalacak
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