Akbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, şartları nedir? Akbank'tan 2022 Ekim kampanyası: 7000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu

Akbank promosyon ödemesi fiyatı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Akbank emekli promosyon ödemesi ne kadar? Akbank emekli promosyon ödemesi şartları neler?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Emekliler; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında bankaya taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Emekli promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen kişilerin, SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekmektedir.

