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Akbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, şartları nedir? Akbank'tan 2022 Ekim kampanyası: 7000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu

04.10.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, sorusunun cevabı ile koşulları vatandaşlar tarafından merak edildi. Bilindiği üzere söz konusu ödemeler Temmuz ayında uygulanan zam sonrası yükseldi. 500, 600 ve 700 TL olan emekli promosyon ödemeleri bazı bankalarda 10 bin TL'ye kadar çıktı. Birçok banka Ekim ayı ile birlikte kampanyalarını güncelledi. Peki, Akbank promosyon ödemesi ne kadar, şartları neler? İşte 2022 Ekim ayı Akbank emekli promosyonu ücreti...

Akbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, şartları nedir? Akbank'tan 2022 Ekim kampanyası: 7000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu

Akbank promosyon ödemesi fiyatı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Akbank emekli promosyon ödemesi ne kadar? Akbank emekli promosyon ödemesi şartları neler?

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AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Emekliler; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında bankaya taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

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AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Emekli promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen kişilerin, SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekmektedir.

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Akbank
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