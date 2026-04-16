Akbank mobil uygulaması açılmıyor! Akbank çöktü mü?

Akbank müşterileri mobil bankacılık uygulamasına bir süredir giremiyor. Banka müşterileri ‘Akbank mobil uygulaması neden açılmıyor?’ sorusunun yanıtını arıyor.

Akbank'ın web sitesine ve mobil uygulamasına giriş yapmak isteyenler "Sadece geçici bir süre için işlemlerini gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşıyor.

BANKADAN AÇIKLAMA

Sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Bankadan yapılan açıklamada "Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır.

Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız.

Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Birkaç saat içinde işlemlerin normale dönmesi bekleniyor.