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Akbank'ta son durum nedir? İşte Akbank'tan mağdur olanlar için iade açıklaması

08.07.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 2 gündür tüm sistemlerinde arıza olan ve işlem yapılamayan Akbank'ta tüm kanallar bu sabah itibarıyla yeniden hizmete açıldı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan banka, tüm şubelerin 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilere öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet vereceğini belirtti. Öte yandan banka mağdurların tüm zararlarının karşılanacağına dair açıklama da yaptı.

2019 yılında "Mükemmellik Ödülleri" kapsamında "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçilen Akbank'ta iki gündür sistem çökmüştü. Binlerce müşteri mağdur olurken, hiçbir şekilde hizmet alamayan müşterilerin verdikleri tepkiler oldukça sert oldu. Bankanın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan son açıklamada, mağduriyetlerin giderileceği ve tüm hizmet kanallarının açıldığı belirtildi.

TÜM KANALLAR YENİDEN HİZMETE AÇILDI

Anabilgisayardaki teknik arızadan kaynaklanan sorun bu sabah itibarıyla çözülürken, bankada internet ve mobilin devreye girmesiyle tüm kanallar yeniden hizmete açıldı. Akbank'tan gece saatlerinde yapılan paylaşımda, kanalların titizlikle yakından izlenmeye devam edildiği ifade edildi.

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ÇALIŞMA SAATLERİ UZADI

Bu sabah itibarıyla Akbank'tan yapılan yeni açıklama ise tüm şubelerin 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilere öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet vereceği aktarıldı. Açıklama şu şekilde;

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DİĞER BANKA ATM'LERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERDE ALINAN KOMİSYON İADE EDİLECEK

Akbank, internet sitesine giren müşterilerine yönelik de bir bilgilendirme yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Ekstre ödemesi 06.07.2021 veya 07.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından 08.07.2021 tarihine ötelenecektir.

Kredi taksit tarihi 06/07/2021 - 07/07/2021 olan bireysel kredilerde ödeme yapılamaması sebebiyle ilgili günler için işleyen gecikme faizi iade edilecektir.

Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 - 07.07.2021 olan ticari krediler için ilgili günlerde faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart ile yapılacak para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir.

MÜŞTERİLERİN ÇOĞU MAĞDUR OLDU

Binlerce müşterisi bulunan banka, yazılım güncellemesinin ardından "teknik sorun" yaşamış ve çok sayıda kişi 2 gündür herhangi bir işlem yapamadığı için büyük mağduriyet yaşamıştı.

2017 YILINDA DA SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜ

Benzer bir durum 2017 yılında da yaşanmıştı. O tarihte bankanın sistemi çökmüş, mobil cihazlardan ve pos cihazlarından işlem yapmak isteyen müşteriler hatayla karşılaşmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Teşekkürler AKBANK iyi ki AKBANKlıyım
millet iş yapacak çek senet Kredi havale v s gibi işlemleri var 2 gün çok uzun bir süre mağduriyet ler 2 kat fazlasıyla giderilmeli

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