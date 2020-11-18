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Akbank'tan emeklilere özel promosyon

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.11.2020 14:53 | Son Güncelleme

Emeklilere yönelik çalışmalarını sürdüren Akbank, SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyanlara ve başvuru yapan müşterilerine 1.250 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor.

Akbank'tan emeklilere özel promosyon

Akbank açıklamasına göre, 750 TL'ye varan promosyon ile birlikte 500 TL'ye varan ek promosyonun sunulduğu yeni kampanyadan 31 Aralık'a kadar SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve promosyon başvurusunda bulunan müşteriler faydalanabiliyor. Ayrıca, 18 Kasım-31 Aralık tarihlerinde Axess veya Wings asıl kredi kartı sahibi olan Akbank müşterileri bir yıl boyunca kredi kartı ücreti ödemeyecek.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TL'ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 350 TL ek promosyon, 1.500 TL-2.500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 425 TL ek promosyon, 2.500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 500 TL ek promosyon ödeniyor.

Bunlara ilave olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbank’tan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini yüzde 0 faiz ile kullanabiliyor.

'EMEKLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRARAK AVANTAJLAR SUNUYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, emeklilerin hayatını kolaylaştırarak avantajlar sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Maaşın son günlerinde yaşanan nakit sıkışıklığı gerçeğini göz önünde bulundurarak emekli müşterilerimize özel çözüm ürettik. SGK emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanına sahip." ifadelerini kullandı.

Emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçirdiklerini aktaran Oğuz, şunları kaydetti:

"31 Aralık 2020 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan emeklilerimize güzel bir haberimiz var. Yeni kampanyamızda 750 TL'ye varan promosyon ile birlikte 500 TL'ye varan ek promosyon sunuyoruz. Üstelik, bu fırsatlara ilave olarak 18 Kasım-31 Aralık tarihlerinde Axess veya Wings asıl kredi kartı başvurusu yapan müşterilerimizden bir yıl boyunca kredi kartı ücreti alınmayacaktır. Ayrıca emekliler şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet ve 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi üzerinden SGK emekli maaşlarını Akbank'a çok kolay taşıyabilir ve promosyon başvurusu yapabilirler."

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