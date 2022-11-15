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Akbank uygulaması çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek? 15 Kasım 2022 Salı günü Akbank mobil uygulamada erişim problemi!

15.11.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank uygulaması çöktü mü? 15 Kasım 2022 Salı günü uygulamayı kullanmak isteyen çok sayıda vatandaş sorunlar karşılaştı. Bugün, birçok kişi müşteri hizmetlerini arayarak konuya ilişkin destek almaya çalışıyor. Mobil bankacılıkta yaşanan sorunun sebebi ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Akbank uygulaması çöktü mü, hacklendi mi? Akbank mobil uygulamada sorun ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...

Akbank uygulaması çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek? 15 Kasım 2022 Salı günü Akbank mobil uygulamada erişim problemi!

Akbank uygulaması çöktü mü, sorusunun yanıtı 15 Kasım 2022 Salı günü yaşanan problem nedeniyle merak konusu oldu. Mobil bankacılık işlemi yapmak isteyen birçok kişi internette " Akbank uygulaması çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 15 Kasım 2022 Salı günü Akbank mobil uygulamada erişim problemi ile ilgili detaylar haberimizde...

akbank

AKBANK UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ? 15 KASIM 2022 SALI

Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kişiler 15 Kasım 2022 Salı günü hatayla karşılaştı.

Öte yandan Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

Akbank'tan henüz konuya ilişkin açıklamada bulunulmadı.

AKBANK MOBİL UYGULAMA SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLECEK?

AKbank'tan konuya dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz güncellenecektir...

AKBANK'TAN YAŞANAN SORUNA KULLANICILARDAN TEPKİ

Akbank mobil uygulamasında yaşanan problem nedeniyle birçok kişi sosyal medyada paylaşımda bulundu.

akbank

İşte sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarından bazıları:

  • Yapamıyorsanız bırakın bu işi. Her ayın 15'i ne mobil, ne ATMler çalışıyor. Resmen paramızı gasp ediyosunuz.

  • Ya arkadaş hergün aynı şey. Borsa da acil işlem yapmam lazım ama uygulama açılmıyor. Alacağım kağıtlar tavan oldu bu sırada.. Yetti artık Akbank

  • Yatırım işlemlerine giriş gerçekleştiremediğim için satış işlemlerinde zararımı kim karşılayacak böyle saçma bişey olur mu ya

  • Saat 9:30 dan beri sisteminize giriş yapamıyorum ne bu saçmalık?

  • Her ayın 15'inde Akbank ile mücadele etmek gibi bir aktivitemiz oluştu artık, Türkiye'nin en kötü bankası

  • Bu mum oluşurken biz Akbank’ı kullanamadık

akbank

  • Son yarım saat içerisinde bana %10 zarar ettirdiniz. Sisteminizin sorunları yüzünden ben hisselerimi satamadım, hissem eksiye döndü ne alış ne satış giriliyor! Bu zararı kim karşılayacak, tabiki hiç kimse

akbank

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