Akbank uygulaması çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek? 15 Kasım 2022 Salı günü Akbank mobil uygulamada erişim problemi!

Akbank uygulaması çöktü mü, sorusunun yanıtı 15 Kasım 2022 Salı günü yaşanan problem nedeniyle merak konusu oldu. Mobil bankacılık işlemi yapmak isteyen birçok kişi internette " Akbank uygulaması çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 15 Kasım 2022 Salı günü Akbank mobil uygulamada erişim problemi ile ilgili detaylar haberimizde...

Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kişiler 15 Kasım 2022 Salı günü hatayla karşılaştı.

Öte yandan Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

Akbank'tan henüz konuya ilişkin açıklamada bulunulmadı.

AKbank'tan konuya dair açıklama yapıldığı takdirde haberimiz güncellenecektir...

Akbank mobil uygulamasında yaşanan problem nedeniyle birçok kişi sosyal medyada paylaşımda bulundu.

İşte sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarından bazıları:

Yapamıyorsanız bırakın bu işi. Her ayın 15'i ne mobil, ne ATMler çalışıyor. Resmen paramızı gasp ediyosunuz.

Ya arkadaş hergün aynı şey. Borsa da acil işlem yapmam lazım ama uygulama açılmıyor. Alacağım kağıtlar tavan oldu bu sırada.. Yetti artık Akbank

Yatırım işlemlerine giriş gerçekleştiremediğim için satış işlemlerinde zararımı kim karşılayacak böyle saçma bişey olur mu ya

Saat 9:30 dan beri sisteminize giriş yapamıyorum ne bu saçmalık?

Her ayın 15'inde Akbank ile mücadele etmek gibi bir aktivitemiz oluştu artık, Türkiye'nin en kötü bankası

Bu mum oluşurken biz Akbank’ı kullanamadık