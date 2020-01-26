FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akbank'tan sigorta aracılık faaliyetlerine ilişkin KAP'a açıklama

Akbank'tan sigorta aracılık faaliyetlerine ilişkin KAP'a açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigortacılık Kanunu'nun ilgili hükümlerine aykırılık nedeniyle Akbank'a, 94 milyon 703 bin 256 lira idari para cezası uyguladı

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigortacılık Kanunu'nun 32. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle Akbank'a, 94 milyon 703 bin 256 lira idari para cezası uygulayarak sigorta aracılığı faaliyetini 15 gün süreyle durdurdu.

Akbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bankanın sigorta aracılığı faaliyetlerin 30 Ocak-13 Şubat 2020 tarihleri arasında geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek ve belirtilen tarihler arasında sigorta aracılığı faaliyeti durdurulacaktır.
Söz konusu faaliyet durdurma kararı ile idari para cezasının bankamız finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi
olmayacaktır.
İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan hususların kamuya açıklanması, Bankamız tarafından alınan 13 Aralık 2019 tarihli
bir karar ile ertelenmişti."

Söz konusu erteleme kararının, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi kapsamında alınan karara karşı yeniden değerlendirme talebinde bulunulmuş olması
ve bu süre zarfında bankanın ve yatırımcıların menfaatlerinin korunması amacıyla alındığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Rakamlar belli oldu! Yüzde 147 arttıRakamlar belli oldu! Yüzde 147 arttı
KOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladıKOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladı
Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandıMemurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akbank, ceza, KAP, sigorta,

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Bakan açıkladı! Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

Bakan açıkladı! Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

İkinci el otomobilde rekor fiyat artışı

İkinci el otomobilde rekor fiyat artışı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019'da demir yolu taşıtı ihracatı yüzde 147 arttı

Rakamlar belli oldu! Yüzde 147 arttı

KOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladı

KOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladı

Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor

Yeni model Türkiye'de satışa çıkıyor

Elazığ'daki depremin ardından banka borçları da ertelensin çağrısı!

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

Türk Telekom, Elazığ'da kesintisiz iletişim için tüm tedbirleri aldığını bildirdi

Türk Telekom: İletişim için tüm tedbirleri aldık

DEİK 33. Olağan Genel Kurulu

DEİK 33. Olağan Genel Kurulu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.