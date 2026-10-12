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En çok o öne çıkıyor! Sürekli yer değiştiriyor 'Bir bakmışsın Sinop'a gitmiş'

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, sezonun şu ana kadarki seyrinden memnun olduklarını belirterek yeni av için hazırlıklarını sürdürüyor. Balık durumuna dair palamudun öne çıktığı söyleyen balıkçı Süha Başar “Balık sürekli yer değiştiriyor, her tarafa gidiyor. Akçakoca açıklarında balık iyi diyebiliriz ama yarın ne olacağı belli olmaz. Bir bakmışsın balık Sinop'a gitmiş” dedi.

En çok o öne çıkıyor! Sürekli yer değiştiriyor 'Bir bakmışsın Sinop'a gitmiş'

Akçakoca'da denize açılmaya hazırlanan balıkçılar, av öncesinde ağlarını ve ekipmanlarını kontrol ediyor. Balıkçı Süha Başar, hazırlıkların iyi gittiğini ancak son av sırasında ağlarla ilgili zorluk yaşadıklarını söyledi.

En çok o öne çıkıyor! Sürekli yer değiştiriyor Bir bakmışsın Sinop a gitmiş 1

Başar, "Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Son işlerimizi yapıyoruz. Geçen akşam denizde ağlarla bayağı zorlandık. Ağlarımızı temizledik. Şimdi tekrar ayıklayıp kayığa yerleştiriyoruz. Sabaha karşı çıkacağız. Geçen sefer ağlarımızı kurtardığımıza dua ediyoruz" dedi.

En çok o öne çıkıyor! Sürekli yer değiştiriyor Bir bakmışsın Sinop a gitmiş 2

"ŞU ANDA PALAMUT VAR"

Akçakoca açıklarındaki balık durumuna ilişkin bilgi veren Başar, palamudun öne çıktığını söyledi.

En çok o öne çıkıyor! Sürekli yer değiştiriyor Bir bakmışsın Sinop a gitmiş 3

Başar, "Gayet iyi bir balık var. Şu anda palamut var. Diğer balıklara çok ilgi gösteren yok. Ancak kıyıdan amatör balıkçılar istavrit yakalıyor. O şekilde devam ediyor. Bu sezondan şimdilik memnunuz, sonrasına bakacağız. Her şey balığın durumuna bağlı. Balık sürekli yer değiştiriyor, her tarafa gidiyor. Akçakoca açıklarında balık iyi diyebiliriz ama yarın ne olacağı belli olmaz. Bir bakmışsın balık Sinop'a gitmiş" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı
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