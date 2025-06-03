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Akdeniz'deki depremin ardından Bakan Kurum'dan açıklama: 'Yıkım tespit edilmedi'

Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Kurum, saha taramalarının sürdüğünü kaydederek herhangi bir yıkımın olmadığını ifade etti.

Akdeniz'deki depremin ardından Bakan Kurum'dan açıklama: 'Yıkım tespit edilmedi'
Ezgi Sivritepe

Sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Çevre illerde hissedilen ve korku dolu anlar yaşatan depremin ardından ekipleri saha taramalarına başladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden denetimler hakkında değerlendirme yaptı.

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BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Bakan Kurum, saha çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, herhangi bir yıkımın tespit edilmediğini vurguladı. Deprem anında panikatak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü için ailesine başsağlığı dileyen Bakan Kurum, depremi hissedenler için geçmiş olsun dileklerini de aktardı.

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"YIKIM TESPİT EDİLMEDİ"

Bakan Kurum'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Akdeniz açıklarında meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerimiz saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmedi. Depremde Fethiye'de, panikatak geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yine panik ve yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun."

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
deprem Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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