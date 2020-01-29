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Akfen GYO, geçen sene Türkiye'de yüzde 69 doluluğa ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Türkiye'de şirkete ait 2 bin 477 odaya sahip 15 otelin 2019 yılındaki doluluk oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 69 olarak gerçekleşirken, 2018'in 12 aylık dönemine göre doluluktaki artış yüzde 2,6 oldu - Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu: - "Türkiye'de son yıllarda turizmde yaşanan istikrarlı büyüme gelirlerimizin ve otellerimizin değerlerinin artmasına çok olumlu katkı sağladı. Bu artışların 2020 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) 2019 Yılı Yatırımcı Raporu'na göre, şirketin 15 Türkiye otelinde 12 aylık doluluk oranı yüzde 69 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Akfen GYO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Rusya ve KKTC'de 21 gayrimenkul portföyü bulunan şirket, 2019 yılını rekor gelir ve oda doluluk oranları ile kapattı.

Türkiye'de şirkete ait 2 bin 477 odaya sahip 15 otelin 2019 yılındaki doluluk oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 69 olarak gerçekleşirken, 2018'in 12 aylık dönemine göre doluluktaki artış yüzde 2,6 oldu.

Söz konusu 15 otelde 2019'un Ocak-Aralık döneminde oda başına fiyat yabancı kur cinsinden yüzde 6 artışla 36 avroya, TL cinsinden oda başına fiyat yüzde 18 artarak en yüksek seviye olan 226 TL'ye ulaştı.

Türkiye'deki otellerden elde edilen kira geliri TL cinsinden geçen yıla göre yüzde 24 artışla 56 milyon TL oldu.

Akfen GYO'nun Türkiye ve Rusya'da toplam oda sayısı 3342 olan 19 otelindeki doluluk oranları da yine tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 67’ye çıktı.

Şirketin 21 gayrimenkulünden 2019 yılında elde ettiği kira geliri geçen yılın 12 aylık dönemine göre yüzde 15 artışla 109 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, özellikle şirketin çoğu Anadolu'ya yayılmış 15 otelinden gelen sonuçların Türk turizminin mevcut olumlu havasını birebir yansıttığını belirterek, "Türkiye'de son yıllarda turizmde yaşanan istikrarlı büyüme gelirlerimizin ve otellerimizin değerlerinin artmasına çok olumlu katkı sağladı. Bu artışların 2020 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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