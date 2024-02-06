Akılalmaz olay! Dondurucu bozuldu, 1,5 milyar TL çöp oldu

İsveç'teki bir üniversitede yıllardır yapılan araştırmanın örnekleri, Noel tatilinde bir dondurucunun bozulması nedeniyle bozuldu.

Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nde eksi 190 derecedeki tanklarda korunan araştırma örneklerinin yok olduğu bildirildi. Üniversite dekanı Matti Sällberg, "Bu olay muhtemelen yılın en kötü zamanında, Noel arifesinden hemen önce yaşandı" dedi. Sällberg, lösemi tedavisi için kullanılan örneklerin bazılarının 30 yıllık olduğunu söyledi.

Üniversite durumu polise bildirirken çöp olan örneklerin değerinin 500 milyon kron'u (yaklaşık 1,5 milyar TL) bulduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili sabotaj ihtimali de araştırılıyor.

Karolinska Enstitüsü, Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isimleri seçen kurum olarak da biliniyor.





