FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akılalmaz olay! Dondurucu bozuldu, 1,5 milyar TL çöp oldu

Akılalmaz olay! Dondurucu bozuldu, 1,5 milyar TL çöp oldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
06.02.2024 12:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te yürütülen lösemi araştırmasının milyonlarca dolar değerindeki örnekleri, Noel tatilinde dondurucunun bozulması sonucu çöp oldu.

Akılalmaz olay! Dondurucu bozuldu, 1,5 milyar TL çöp oldu

İsveç'teki bir üniversitede yıllardır yapılan araştırmanın örnekleri, Noel tatilinde bir dondurucunun bozulması nedeniyle bozuldu.

Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nde eksi 190 derecedeki tanklarda korunan araştırma örneklerinin yok olduğu bildirildi. Üniversite dekanı Matti Sällberg, "Bu olay muhtemelen yılın en kötü zamanında, Noel arifesinden hemen önce yaşandı" dedi. Sällberg, lösemi tedavisi için kullanılan örneklerin bazılarının 30 yıllık olduğunu söyledi.

laboratory-test-tubes-4

Üniversite durumu polise bildirirken çöp olan örneklerin değerinin 500 milyon kron'u (yaklaşık 1,5 milyar TL) bulduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili sabotaj ihtimali de araştırılıyor.

Karolinska Enstitüsü, Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isimleri seçen kurum olarak da biliniyor.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Deprem bölgesinde 1 milyar lira ödeme yapıldıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Deprem bölgesinde 1 milyar lira ödeme yapıldı
4 şehirde düşük faizli kredi verilecek! 4 şehirde düşük faizli kredi verilecek!
TOBB duyurdu: Sanayide çalışan sayısı 4 milyona yükseldiTOBB duyurdu: Sanayide çalışan sayısı 4 milyona yükseldi
Anahtar Kelimeler:
lösemi
En Çok Okunan Haberler
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı girişiminin görüntüleri çıktı! Teröristler böyle vuruldu

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı girişiminin görüntüleri çıktı! Teröristler böyle vuruldu

Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı!

Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı!

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

Bu evler depremi saniyeler öncesinden haber veriyor

Bu evler depremi saniyeler öncesinden haber veriyor

Döviz ve borsada rekor günü! 33 lirayı bile aştı

Döviz ve borsada rekor günü! 33 lirayı bile aştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.