Akıllı telefonlara dev zam kapıda: Bu tarihe dikkat!

Çip krizi ve tedarik zincirindeki sorunlar teknoloji dünyasını derinden etkilemeye devam ediyor. General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, özellikle çip üretiminde kullanılan helyum gazı tedarikindeki sorunların yıl sonuna doğru maliyetleri ciddi şekilde artırabileceğini söyledi.
Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yarı iletken üretiminde kullanılan bileşenlerin tedarikinde yaşanabilecek gecikmelerin, akıllı telefon fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.
Cihaner, mevcut stokların kısa vadede maliyet baskısını sınırladığını ancak yeni parça alımlarında fiyatların ciddi şekilde yükseldiğini söyledi. Cihaner, özellikle bellek ve yarı iletken maliyetlerinde yaşanan artışların yeni nesil cihazların fiyatlarını doğrudan etkileyebileceğini belirtti.
Türkiye’de akıllı telefon fiyatlarının 2026 yılı sonunda 2025 seviyelerine göre yaklaşık yüzde 40 artabileceği öngörülüyor.
Özellikle bellek maliyetlerindeki sert yükselişin premium ve yeni nesil cihazları daha pahalı hale getireceği ifade ediliyor.
Sektör temsilcileri, küresel tedarik zincirindeki sorunların devam etmesi halinde teknoloji ürünlerinde yeni zam dalgalarının kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.
