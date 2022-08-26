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Akın Akın geldiler! Gurbetçilerden flaş talep: Cumhurbaşkanımız Erdoğan bizi bu zulümden kurtarsın

26.08.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de sevdikleriyle birlikte yıllık izinlerini geçiren gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda metrelerce uzayıp giden araç kuyrukları oluşturdu. Gümrükte bekleyişlerinin çileye döndüğünü belirten gurbetçilerden Hamdi Karacıkay, “Sınır kapılarında rezil oluyoruz. Lavabo ihtiyacımızı bile göremiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan rica ediyoruz, oralara da bir el atıp bizleri bu zulümden kurtarsın.' şeklinde konuştu.

Akın Akın geldiler! Gurbetçilerden flaş talep: Cumhurbaşkanımız Erdoğan bizi bu zulümden kurtarsın

Yaz tatillerini ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, tatillerinin sona ermesi birlikte akın akın yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yapmaya devam ediyor. Yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gümrükte sıranın kendilerine gelmesini bekleyen gurbetçiler, sevdiklerini geride bırakan gurbetçi vatandaşlar dönüş yolunda Türkiye’den hüzünlü ayrılıyor. Ayrıca araçların yolda beklememesi için 1750 araç kapasiteli otoparka yönlendiriliyor.

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“GÜMRÜKLERDE AŞIRI TRAFİK VAR”

Tatilini Türkiye’de geçirdikten sonra yaşadığı Almanya ülkesine dönüş yapmak için gümrükte sıra bekleyen Serap Ertuğrul, “Aşırı trafik yoğunluğu olduğundan dolayı berbat durumda olduklarını ifade ederek, “Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapılarını açmaz, hep bir dert bir çile çekiyoruz. Biz vatanımızı ve sevdiklerimizi görmek için geliyoruz. Vatana gelirken tüylerimiz diken diken olmakla beraber kalp atışlarımız hızlanıyor ama geri dönüşümüz çok hüzünlü oluyor. Tatilimiz boyunca İstanbul Gebze’de, Bartın, Ordu ve birkaç yerde daha kaldık şuan ise geri dönüyoruz” dedi.

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“CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN BİZİ BU ZULÜMDEN KURTARSIN”

Gümrükte bekleyişlerinin çileye döndüğünü belirten gurbetçi vatandaşlardan Hamdi Karacıkay, Avusturya’ya gideceğini söyleyerek, “Hırvatistan ve Sırbistan sınır kapılarında rezil oluyoruz. Lavabo ihtiyacımızı bile göremiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan rica ediyoruz, oralara da bir el atıp bizleri bu zulümden kurtarsın. Annemden babamdan ayrıldım üzülüyorum ama ne yapayım çoluk çocuk orada bizi burada gidip geliyoruz. Şimdi Avusturya’nın Dornbirn kentine gidiyorum. Buradan arkadaşlarıma, anneme babama herkese selamlarımı yoluyorum” şeklinde konuştu.

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“AVRUPA’DA EZAN SESİNDEN YOKSUN KALIYORUZ”

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde iznini ailesiyle geçirdikten sonra yaşadığı Hollanda’nın Amsterdam kentine gideceğini belirten, Ünsal Önal, “Geride sevdiklerimizi ve güzel hatıralar bırakıyoruz. 11 ay ezan sesinden yoksun gurbette kalıyoruz. Gelirken ayrı bir çile, giderken ayrı bir çile çekiyoruz. Bu her yıl tekrarlanan bir süreç haline geldi. Şimdi biz bunu artık kendimizi alıştırarak çıktığımız için çileden ziyade bekleme süremiz ne kadar olursa o kadar iyi olur. Biz 3-5 saatleri artık beklemekten saymıyoruz. Sırbistan’ın ve Bulgaristan sınır kapılarında saatlerce bekliyoruz. Ülkemiz bu sorunlar için bir çözüm yolu bulursa bizim için daha büyük imkânlar sağlanacak. Bizde bu şekilde daha kısa bir sürede evimize, yuvamıza ulaşmış olacağız. Ülke büyüklerimiz bu sorunlar için girişimlerde bulunursa onlara da ayrıca minnettar oluruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kapıkule sınır kapısı
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