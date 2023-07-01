Akın akın o ile geldiler! İlk sırada yine Ruslar var: Geçen yıla göre 1 milyondan fazla fark

Akdeniz’in incisi, turizm başkenti Antalya’da yılın ilk altı ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 523 bin 624 olarak gerçekleşti.

GEÇEN YILA GÖRE 1 MİLYONDAN FAZLA

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya’da turizm verileri yüz güldürmeye devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm müdürlüğünden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasından Rusların ilk sırada yer aldığı turizmde sayı 5 milyon 523 bin 624 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 29, sayısal olarak ise 1 milyon 239 bin 140 olarak gerçekleşti.

İLK SIRADA RUSLAR VAR

1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasından 1 milyon 309 bin 267 turist sayısı ve yüzde 25,24’lük oran ile hava yoluyla Antalya’yı ziyaret eden Ruslar listenin ilk sırasında yer aldı. Rusları 1 milyon 191 bin 62 turist sayısı ve yüzde 22,96’lık oran ile Almanlar, 520 bin 569 turist sayısı ve yüzde 10,03’lük oranla İngilizler takip etti. İlk on ülke ise şöyle sıralandı: "Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Litvanya, İsrail ve Ukrayna".

HAZİRAN AYINDAN YÜZDE 15 ARTIŞ

1-30 Haziran tarihleri arasından Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın haziran ayına göre yüzde 15 artış göstererek 2 milyon 141 bin 809 oldu. Geçen yıl ise haziran ayından gelen turist sayısı 1 milyon 869 bin 206’ydı. Bu verilerle sayısal olarak ise artış 272 bin 603 olarak gerçekleşti. Yılın tamamında olduğu gibi ilk sırayı 525 bin 515 turist sayısıyla yine Ruslar aldı. Rusları 363 bin 444 ile Almanlar, 168 bin 785 ile Polonyalılar ve 168 bin 385 ile İngilizler takip etti. (İHA)

