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TİGEM 34 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 34 safkan Arap koşu tayının satışını yapacak.

TİGEM 34 safkan Arap koşu tayı satacak

İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, tayların satışı hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 11 Ağustos saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.

İhale şartnamesi, TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" adresinden ve işletmeden temin edilebilecek.

e-Tay Satış Platformu üzerinden ihaleye katılmak isteyen müşterilerin sisteme kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlaması ve TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.

Kayıt işlemi onaylanmayan kullanıcıların sisteme erişimine ve teklif sunmasına izin verilmeyecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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tigem
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