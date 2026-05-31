Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

Bir kafede kahve siparişiyle elektrik ve interneti kullanan öğrenci ve beyaz yakalılara karşılık, "Mekan dolu ama ciro düşük" diyen bazı işletmecilerin laptop yasağı ve süreli Wi-Fi gibi tedbirler almaya başladığı öğrenildi.

Hande Dağ

Pandemi ile beraber çalışma hayatında yeni bir düzen olarak öne çıkan hibrit veya freelance çalışma modelleriyle uzaktan çalışma pek çokları için kalıcı hale gelirken bu durumun hizmet sektörüne de bir yansıması olduğu kaydedildi.

LİMİT GETİRMEYE BAŞLADILAR

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; İstanbul'un Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli gibi merkezi ilçelerindeki kafeler, erken saatlerden itibaren sırt çantalı ve bilgisayarlı bir kitlenin akınına uğruyor. Fakat mekan sahiplerinin, artan kira, personel ve enerji maliyetleri aldığında ezildiği, bunun üstüne masa devir hızının da sıfıra inmesi üzerine çareyi çeşitli kısıtlamalarda bulduğu aktarıldı. Popüler caddelerdeki kafelerin girişlerine artık hafta sonu laptop kullanımının yasak olduğunu belirten tabelalar asıldığı ve masalara iki saatlik oturum limitleri getirildiği kaydedildi.

"17.00'YE KADAR O MASAYI TAMAMEN KİLİTLİYOR"

İstanbul merkezli popüler bir kahve zincirinin bölge müdürü Hakan Ateş'in dükkânlardaki maliyet ve ciro dengesinin artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini belirtip "Eskiden bir masaya gün içinde ortalama beş ila altı farklı müşteri otururdu. Bu müşteriler kahvesini içer, tatlısını yer ve bir süre sonra mekândan kalkardı. Şimdiki düzende ise sabah saat 09.00’da en ucuz filtre kahveyi alıp prize yakın masaya oturan bir yazılımcı veya öğrenci, akşam saat 17.00’ye kadar o masayı tamamen kilitliyor. Bu esnada hem kesintisiz şekilde elektrik harcıyor hem Wi-Fi ağını meşgul ediyor hem de mekâna dışarıdan gelip gerçekten kahve içip kalkacak olan müşterinin hakkını gasbediyor. Bizler hayır kurumu işletmiyoruz, her ay yüz binlerce lira kira, stopaj ve personel maaşı ödüyoruz. İçerisi insanla dolu görünüyor ancak gün sonunda kasaya giren para yok denecek kadar az kalıyor. Bu yüzden prizleri kapatmak veya Wi-Fi şifrelerini süreye bağlamak bizim için bir tercih değil, hayatta kalma mecburiyeti hâline geldi" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Kafelerin şikayet ettiği problemlerden bir tanesinin de kendisini içerik üreticisi olarak tanımlayan gençlerin, hiçbir şey sipariş etmeden, yalnızca mekanın dekorunu ve estetik köşelerini arkasına alıp fotoğraflar ve video çekmeleri ve sonrasında mekanı hızla terk etmeleri olduğu aktarıldı. Esnafın, sipariş vermeden masaları işgal eden bu kitlenen de rahatsız olduğu vurgulandı.

"ELEKTRİK FATURAM İKİYE KATLANIYOR"

Durumun diğer tarafında ise çalışan kitlesi yer alıyor. Yaklaşık üç yıldır bir yazılım firmasına evden destek veren kıdemli arayüz tasarımcısı Burak Tan'ın da kafeleri bir lüks değil, mecburi bir çalışma alanı olarak gördüğünü belirtip "Evde tek başıma çalıştığımda kışın doğal gaz, yazın klima ve gün boyu açık kalan bilgisayar ile monitör yüzünden elektrik faturam ikiye katlanıyor. Üstelik tüm gün dört duvar arasında kalmak insan psikolojisini ciddi anlamda depresif bir noktaya sürüklüyor. Kafeye gittiğimde hem insan yüzü görüyorum hem de çalışma konsantrasyonum artıyor. Evet, bir kahve alıp uzun süre oturduğumuz gerçektir ancak biz de her gün dışarıda yer alan ortak çalışma alanlarına binlerce lira üyelik ücreti verebilecek bir ekonomik güçte değiliz. Mekânların prizleri bantlaması ya da laptop yasaktır diyerek bizi kapıdan çevirmesi çok kırıcı bir yaklaşım oluyor. Biz de tüketiciyiz ve en nihayetinde o mekâna bir para bırakıyoruz. Çözüm bizi tamamen dışlamak değil, belki de sadece laptoplu müşterilere özel masalar ve alanlar oluşturmak olmalıdır" dediği kaydedildi.

ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER UYGULUYORLAR

Söz konusu müşterilerle ilgili alınan tedbirlerden birinin ise işletmelerin süreli Wi-Fi sistemi uygulamasına geçiş yapması olduğu belirtildi. Buna göre, sipariş fişinin altına sadece 1,5 saat geçerli olan bir internet şifresi basıldığı ve süresi biten kullanıcının sistem tarafından otomatik olarak dışarı atıldığı kaydedildi.

Diğer yandan pek çok mekanda priz kapatma uygulaması olduğu aktarıldı. Masaların altındaki prizlerin plastik kapaklarla tamamen körlendiği veya şarj alanlarının yalnızca garsonların kontrolündeki ücretli istasyonlara devredildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra hafta sonu yoğunluğunda ciro kaybı yaşamak istemeyen mekanların, belirli saatten fazla oturan müşterilerden minimum sipariş talep ettiği, örneğin her 2 saatte bir yeni sipariş mecburiyeti uygulandığı aktarıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
