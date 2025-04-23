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AKOM Bilim Kurulu: "Büyük deprem riski ortadan kalkmadı"

Mustafa Fidan Mustafa Fidan Mynet Haber Editörü
23.04.2025 19:14
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Yaşanan İstanbul depremi sonrası AKOM Bilim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "6.2'lik deprem, İstanbul'un ve Marmara bölgesinin karşı karşıya olduğu büyük deprem riskini ortadan kaldırmamıştır." ifadeleri aktarıldı.

AKOM Bilim Kurulu: "Büyük deprem riski ortadan kalkmadı"

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki ve devamında gerçekleşen depremlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Bilim Kurulu önemli bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Deprem riskinin hala devam ettiğine dikkat çeken Bilim Kurulu, vatandaşların resmi kurumlardan gelen uyarılara itibar etmesini istedi.

'DEPREM RİSKİNİ ORTADAN KALDIRMAMIŞLAR'

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Bilim Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"Biz bilim kurulu olarak depremin hemen ardından burada toplandık ama tabi bir bölümümüz ancak bu zaman şeyi içinde buraya gelebildi. Bir ön değerlendirme yaptık. Daha sonra Bilim Kurulumuzun çok daha geniş bir katılımıyla daha detaylı değerlendirmelerin yaptığı açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız. Ama bu aşamada önemli gördüğümüz bazı uyarılar ve bazı istekler var. Dolayısıyla Bilim Kurulu olarak biz bugün yapıtımız kısa değerlendirmeyi sizlerle e İstanbul halkıyla paylaşmak istiyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
deprem AKOM
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