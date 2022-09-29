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Akrep çiftliği kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

29.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da Metin Örenler isimli girişimci, kurduğu akrep çiftliğinde çok değerli olan akrep zehri sağıp satıyor. Kurduğu tesiste yetiştirdiği 15 bin akrebin zehrinin sağımını yapan Örenler, dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer alan zehrin litresinin 10 milyon dolara satıldığını ve çeşitli ülkelerden siparişler almaya başladıklarını söyledi. Akrep zehri, ilaç ve savunma sanayisinde kullanılıyor.

Akrep çiftliği kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

Türkiye’de akrep yetiştiriciliği belgesine sahip Metin Örenler, hem dünyanın en tehlikeli hem de en pahalı işini yapıyor. Örenler, 550 metrekarelik kapalı alanda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne özgü ve dünyadaki tüm akrep ile yılan sokmalarına karşı etkili olan 'Androctonus Crassicauda' cinsi akrepleri yetiştirip, sağımını yapıyor.

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Türkiye’de bugüne kadar akrep zehrinin anti panzehir olarak kullanıldığını, kendilerinin de ilaç sektöründe kullanılmak üzere çalışma yürüttüklerini dile getiren Örenler, bakanlıklardan aldıkları izinlerle 50 bin akrebin yetiştirileceği kapasiteye sahip tesis kurduklarını dile getirdi. Doğadan topladıkları akreplerin çoğalmalarını sağladıklarını ve şu an tesiste 15 bin akreplerinin bulunduğunu dile getiren Örenler, gelecek yıl 30 bin akrep sayısına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

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LİTRESİ 10 MİLYON DOLAR

Metin Örenler, akreplerden elde ettiği zehrin litresinin 10 milyon dolar olduğunu ve dünyadaki en pahalı sıvılar arasında yer aldığını vurgulayarak, "Siyah akrep olarak bilinen 'Androctonus Crassicauda' cinsi akreplerden zehir elde ediyoruz. Siyah akrep Şanlıurfa’ya özgü bir akrep türü. Bu çalışmaya 2000 yılında başladık. Öncelikle yasal izin süreci vardı. İzinleri almamız yaklaşık 1 yıl sürdü. Ondan sonra doğadan 100 tane kadar anaç bireyleri temin ettik. Akreplerin çoğalmasını sağladık. Akrepler şu anda sağma evresine girerler. Son birkaç aydır sağıma başladık" diye konuştu.

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YURT DIŞINA GÖNDERİYOR

Çeşitli üniversitelerden analiz raporları çıkardıklarını ve zehir numunelerini farklı ülkelere gönderdiklerini dile getiren Örenler, "Şanlıurfa’da kurduğumuz akrep tesisinde sağımla elde ettiğimiz zehirleri başta Türkiye olmak üzere dünya piyasasına satıyoruz. Bu iş oldukça tehlikeli ve zor iştir. Akrebin beslenmesi ve sağılması önemli ve hassas bir konudur. Akrep, doğal ortamda nasıl besleniyorsa burada da öyle beslemek gerekiyor. Sağmak çok önemli, elektriksel uyarılarla yapılıyor, fazla sağarsan akrebi öldürürsün, az yaparsan zehrini alamazsın. Zehri muhafaza etmek de çok önemli. Bizim işimiz bu, bunu yapan pek kimse yok. Dünyanın en pahalı sıvısı akrep zehridir. Burada ürettiğimiz panzehri Afrika’da yılan sokmasına karşı kullanabiliyorsun. Bu dünyadaki diğer akreplerde olmayan bir özellik. Analiz raporlarımızı 1-2 ülkeye gönderdik, raporları gördükleri gibi hemen bize olumlu geri dönüş yaptılar. Özellikle ilaç sektöründe kullanılıyor, silah savunma sisteminde, kanser, ağrı kesiciler grubu, anestezide kullanılıyor. Şu anda ürettiğimiz akrep zehirlerine bazı ülkelerden talep var ve onların siparişlerini karşılayacağız" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa akrep zehir
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