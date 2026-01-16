FİNANS

Aksaray Ortaköy Çevre Yolu yarın hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray Ortaköy Çevre Yolu'nu yarın hizmete açacaklarını bildirdi.

Uraloğlu, Aksaray Ortaköy Çevre Yolu'nu hizmete açılışına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu yolun, Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu Yolu'nun en önemli etaplarından olduğunu belirten Uraloğlu,"Toplam uzunluğu 46,3 kilometre olan Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu Yolu'nun en önemli etaplarından biri olan Ortaköy Çevre Yolu'nu tamamladık. Bu kapsamda, 12 kilometrelik Ortaköy Çevre Yolu ile 6,2 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan toplam 18,2 kilometrelik kesimi, trafiğe açıyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Aksaray'ın İç Anadolu Bölgesi'nde doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ana koridorların kesişiminde yer aldığına değinerek, bölgenin ticari ve lojistik potansiyelinin her geçen gün arttığını vurguladı.

Ankara, Konya, Kırşehir ve Nevşehir gibi önemli merkezlerle bağlantıyı sağlayan güzergahların güçlendirilmesinin, bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Uraloğlu, Ortaköy Çevre Yolu'nun da bu kapsamda stratejik bir yatırım olduğunun altını çizdi.

"1961 TON AZALTACAĞIZ"

Bu yatırımla, Ortaköy ilçe merkezine giren ağır taşıt trafiğini şehir dışına aldıklarını aktaran Uraloğlu, böylece hem şehir içi trafiğin rahatlatıldığını hem de bölgedeki tarım, hayvancılık ve sanayi taşımacılığının kesintisiz akışını sağladıklarını belirtti.

Uraloğlu, Ortaköy geçişini de kapsayan 18,2 kilometrelik kesimde ulaşım süresinin, 17 dakikadan 10 dakikaya düşürüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 141 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da 1961 ton azaltacağız. Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu Yolu'nun tamamının hizmete alınmasıyla, Aksaray'dan Ankara-Niğde Otoyolu'na bölünmüş yol standardında yeni bir bağlantı sağlanacak, projenin tamamının hizmete girmesiyle ulaşım kalitesi üst düzeye taşınacak."

