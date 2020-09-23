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Aktarlar yok satıyor! Ihlamurun fiyatı yüzde 100 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2020 15:52 | Son Güncelleme

Geçen sene kilosu 70-80 TL arasında satılan ıhlamurun kilosu bu sene 120-150 TL arasında satılırken, Samsunlu aktarlar satacak ıhlamur bulamadıklarını söylediler.

Aktarlar yok satıyor! Ihlamurun fiyatı yüzde 100 arttı

Koronavirüsünün tüm dünyada etkili olması ve akciğer sorunu yaşayan hastalarda büyük tahribata yol açması vatandaşları ek takviyelere yönlendirdi. Özellikle doktorlar tarafından önerilen bazı gıda maddelerine talep arttıkça fiyatları da yükseldi. Çörek otu yağı ve ıhlamura geçen seneye oranla yüzde 100 zam geldiğinin altını çizen aktarlar, köylülerden yeterli miktarda ıhlamur gelmediğinden yakındı.

'BU SENE IHLAMUR YA ÇOK KIT YA DA STOK YAPILIYOR'

Bu sene ıhlamurun yok denecek kadar az olduğunu, gelen ıhlamurların da geçen seneye oranla çok pahalı olduğunu ifade eden aktar Recai Doğanay, “Bu sene ıhlamur ya çok ya da stok yapılıyor. Şu anda köylülerden yeterli miktarda ıhlamur gelmiyor. Belki de havaların daha da soğumasını bekliyorlar. Fiyatlarda fahiş bir artışın olduğu söyleniyor. Geçen yıl ıhlamurun kilosunu 70-80 TL arasında satarken, bu sene ise fiyatın 150 TL’ye kadar çıkacağı söyleniyor. Yeni ürünleri satan aktarlar da bu fiyatlara satıyorlar” dedi.

ÇÖREK OTU YAĞINA TALEP ARTTI, FİYAT 2'YE KATLANDI

Pandemi sürecinde talebi artan ürünleri de belirten Doğanay, ayrıca şunları söyledi:
“Korona virüsü sürecinde doktorların hangi ürünün virüse iyi geldiğini söylerse o ürünün satışı artıyor. Bu aralarda çam kozalağı pekmezi, udi hindi, zencefil, keçiboynuzu pekmezi ve andız pekmezi gibi akciğeri güçlendirici ve rahat nefes almaya yarayan ürünlerin satışı arttı. Yakın zamanda da çörek otu yağına büyük ilgi var. Çörek otunun fiyatı da çok arttı. Yüzde 100 zam alan çörek otu yağı geçen sene 50 TL iken bu sene ise 100 liradan satılıyor. Diğer pekmez türlerinin fiyatı ise 25 TL ile 30 TL arasında değişiyor. Pandemi başında ilk önce kına ve kekiğe ilgi vardı şimdilerde ise pekmez türleri ve çörek otu yağına ilgi arttı.”

KAYNAK:İHA

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