"Alan alır, almayan almaz" dedi, o konuya dikkat çekti! Uzman isimden Aralık ayı ve 2024 yılı için 'altın' uyarısı: "Bugünleri fırsata çevirmek lazım"

Gram altın Aralık ayında birçok zirve denemesi yaptı. Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi, önümüzdeki hafta ise enflasyon verisi açıklanacak. Öte yandan FED faiz kararı ise 12 Aralık ile 13 Aralık'ta gerçekleşecek toplantılar sonrası açıklanacak. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş bu etkenlerin emtia fiyatlarını pozitif yönde etkileyen faktörler olduğunu belirtmiş ve altın fiyatlarında yükselişin sürebileceğini ifade etmişti. Uzman isim ons ve gram altın için yeni bir uyarıda bulundu ve 2024 yılını işaret etti.

UZMAN İSİM BİR KEZ DAHA UYARDI: "AYNI DÜŞÜNCEM GEÇERLİ"

Ons altın için açıklamada bulunan uzman isim, "2.024 dolar seviyesinde. Pazartesi günkü videomda 2.020 dolar destek seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim." diyerek yaptığı uyarıyı anımsattı:

"2.020 dolar seviyesinden sonra tekrar bir toparlanma isteği olduğunu ve 2.024 yılında 2.350 dolar seviyesine kadar bekleyebilecek yatırımcının da bu seviyeleri tekrar alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini söylemiştim. 'Kendini riske atmak istemeyen yatırımcı da 2.020 dolar seviyesinden yüzde 50 alım yapabilir.' uyarılarım vardı. Aynı düşüncem geçerli. Aralık ayının adını 'son tur' koymuştum. Euro dolar paritesinde, euro TL kurunda, borsada, döviz kurlarında, altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında adını 'son tur' olarak koyduğumuz bu süreç bu hafta gerçekleşmiş oldu.

"BU GÜNLERİ FISATA ÇEVİRMEK LAZIM"

Bunu bir kenara not yazmanız gerekiyor. O düşüş beklentilerimiz gerçekleşti. Hem euro - dolar paritesinde, hem euro TL kuru tarafında, hem ons tarafında, hem gram altın tarafında bütün beklentilerimiz gerçekleşmiş oldu. Bu günleri fırsata çevirmek lazım. Bunlar son turdur arkadaşlar. Bundan sonraki süreçlerde fırsat vermeden yukarı yönlü hareketlerine devam edecek enstrümanlar karşımızda durmakta. Alan alır, almayan almaz; kendi bilir. Ama bunun adı son turdur. Bundan sonra bir tur daha beklemediğimi ifade etmek isterim."

UZMAN İSİMDEN 'GRAM ALTIN' UYARISI: "BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE..."

2.024 dolar seviyesinde olan ons altında tekrar 2.080 direncini takip edeceğini söyleyen uzman isim, gram altına ilişkin beklentilerini de açıkladı:

"Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda fiziki tarafta 1.937 - 1.947 lira aralığında. Gram altın TL fiyatı malum geçen hafta 1.968 lira seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti. Pazartesi sabaha karşı 2.037 lira seviyesi vardı. Yine pazar gece saat 02:30 - 03:00 gibi sizi uyarmıştım. 'Alım yapmayın panik yapmayın. Fiyatlar gerileyecek' demiştim. İşte gerilemeyi bu hafta gördük. 1.937 lira seviyesine kadar geriledi. Burada alım yapan yaptı. Bundan sonraki süreçlerde yukarı yönlü hareketlerde 2.000 lira seviyesini hedef alan bir fiyatlama seviyesinde gram altın göreceğiz."

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (7 ARALIK 2023 PERŞEMBE)

Gram altın 1.887,19 TL alış, 1.887,47 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 2.029,24 dolar alış, 2.029,54 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 3.019,50 TL alış, 3.086,01 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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