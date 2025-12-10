Alaplı’da gıda denetimleri artırıldı: 20 işletmeye ceza kesildi

Alaplı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde lokanta, fırın, pastane ve küçük ölçekli üretim yerlerinde detaylı kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle hijyen koşulları, üretim süreçleri ve gıda güvenliği açısından risk oluşturan unsurlar mercek altına alındı.

Ekipler, uygunsuzluk tespit edilen işletmelerde halk sağlığını tehdit eden , Bal, tavuk, limon sosu gibi ürünlere el koyarak imha kararı verdi. Yetkililer, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için kontrollerin aralıksız süreceğini vurguladı.Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır