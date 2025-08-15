FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Alaska zirvesinin kilidi o isim! Putin'in tercihi, yapacağı hamleyi ele verdi: "Trump'a hazır olduğunu göstermek istiyor"

Tüm dünya bugün Trump-Putin zirvesine kilitlendi. Son olarak 2019'da görüşen liderler bu kez Alaska'da, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanmasını masaya yatıracak. Merak uyandıran Alaska seçimiyle ilgili iki taraftan da açıklama geldi. Öte yandan Putin'in görüşmeye yönelik bir tercihi de dikkatlerden kaçmadı: Rus liderin yanında getireceği isim görüşmede yapacağı hamlenin şifresi niteliğinde!

Alaska zirvesinin kilidi o isim! Putin'in tercihi, yapacağı hamleyi ele verdi: "Trump'a hazır olduğunu göstermek istiyor"
Hazar Gönüllü

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için bugüne dek birçok girişimde bulunsa da başarılı olamadı. Trump başkan adayıyken, göreve başladıktan sonra 24 saat içinde savaşı sona erdirebileceğine söz vermiş, ayrıca 2022'de başkan olsaydı "savaşın asla çıkmayacağını” defalarca savunmuştu. Ne var ki bu yaz Trump'ın talebi üzerine Rusya ve Ukrayna arasında yapılan üç tur görüşme tarafları barışa yaklaştırmadı.

Alaska zirvesinin kilidi o isim! Putin in tercihi, yapacağı hamleyi ele verdi: "Trump a hazır olduğunu göstermek istiyor" 1

NEDEN ALASKA SEÇİLDİ?

Son olarak 2019'da Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesi kapsamında bir araya gelen Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün savaşı nasıl sona erdireceklerini görüşmek üzere Alaska’nın Anchorage kentinde bir araya gelecek.

Alaska zirvesinin kilidi o isim! Putin in tercihi, yapacağı hamleyi ele verdi: "Trump a hazır olduğunu göstermek istiyor" 2

Bu önemli toplantının yeri, Alaska'nın en kalabalık şehrinin kuzey ucunda bulunan bir ABD askeri üssü olan Elmendorf-Richardson Ortak Üssü olarak belirlendi.

Beyaz Saray yetkilileri, üssün iki dünya liderini ağırlamak için gerekli güvenlik şartlarını karşıladığını belirtti.

İki ülkenin sadece Bering Boğazı ile ayrılan komşu ülkeler olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov, “Delegasyonumuzun Bering Boğazı'nı uçarak geçmesi ve iki ülkenin liderlerinin bu kadar önemli ve beklenen zirvesinin Alaska'da yapılması oldukça mantıklı görünüyor” dedi.

ABD’nin 1867 yılında Rusya'dan Alaska'yı satın alması da bu toplantıya tarihsel bir anlam katıyor.

Alaska zirvesinin kilidi o isim! Putin in tercihi, yapacağı hamleyi ele verdi: "Trump a hazır olduğunu göstermek istiyor" 3

PUTİN YANINDA O İSMİ DE GETİRİYOR

The Guardian’ın aktardığına göre; Putin deneyimli diplomatlardan oluşan bir kadroyla birlikte iki önemli ekonomi danışmanını da yanında getiriyor. Maliye Bakanı Anton Siluanov'un da kadroda yer alması özellikle dikkat çekti. Siluanov, Kremlin'in herhangi bir barış anlaşması için sürekli olarak temel koşul olarak belirlediği Batı yaptırımlarına Rusya'nın vereceği karşılıkları belirliyor.

Alaska zirvesinin kilidi o isim! Putin in tercihi, yapacağı hamleyi ele verdi: "Trump a hazır olduğunu göstermek istiyor" 4
Anton Siluanov

“TRUMP’A HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR”

Eski bir üst düzey Kremlin yetkilisi, “Putin bunu, koşullar uygun olursa barışa hazır olduğunu Trump'a göstermek için bir fırsat olarak görüyor ve Zelenskiy’i savaşı uzatan kişi olarak göstermeye çalışıyor” dedi ve şöyle ekledi: “Putin, Trump'ın dünyaya iş gözüyle baktığını biliyor ve kendi şartlarına göre barışı, kazançlı fırsatlara açılan kapı olarak sunacaktır.”

Alaska zirvesinin kilidi o isim! Putin in tercihi, yapacağı hamleyi ele verdi: "Trump a hazır olduğunu göstermek istiyor" 5

TRUMP MÜDDET VERMİŞTİ

Geçen ay BBC’ye konuşan Trump, Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylemiş, Rus lidere 8 Ağustos'a kadar acil ateşkes kabul etmezse daha ağır ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı yönünde gözdağı vermişti.

Süre dolduğunda ise Trump, 15 Ağustos'ta Putin ile yüz yüze görüşeceğini açıkladı. Trump'a göre toplantı, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çarşamba günü Moskova'da Putin ile “son derece verimli” görüşmeler yapmasının ardından planlandı.

Dün Fox News Radio'ya konuşan Trump, “bu toplantının başarısız geçme ihtimalinin yüzde 25 olduğunu” söyledi.

Alaska zirvesinin kilidi o isim! Putin in tercihi, yapacağı hamleyi ele verdi: "Trump a hazır olduğunu göstermek istiyor" 6

TRUMP - PUTİN GÖRÜŞMESİ SAAT KAÇTA?

Beyaz Saray, Trump'ın Putin ile yapacağı görüşmenin programını açıkladı. Buna göre Anchorage kentine gitmek üzere saat 06:45 (TSİ 13:45) ) itibarıyla Beyaz Saray'dan ayrılması bekleniyor.

Trump ve Putin, yerel saatle 11:00 (TSİ 22:00) civarında görüşmelere başlayacak. Görüşmede sadece tercümanları olacak.

ABD Başkanının, Anchorage'dan ayrılıp Alaska saatiyle 17:45 (TSİ Cumartesi 04:45) civarında Beyaz Saray'a dönmesi planlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!Sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi!
Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak arttı!Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak arttı!

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Vladimir Putin Donald Trump Alaska savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Eskiden kilo kilo alınırdı şimdi taneyle!

Eskiden kilo kilo alınırdı şimdi taneyle!

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.