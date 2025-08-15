Alaska zirvesinin kilidi o isim! Putin'in tercihi, yapacağı hamleyi ele verdi: "Trump'a hazır olduğunu göstermek istiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için bugüne dek birçok girişimde bulunsa da başarılı olamadı. Trump başkan adayıyken, göreve başladıktan sonra 24 saat içinde savaşı sona erdirebileceğine söz vermiş, ayrıca 2022'de başkan olsaydı "savaşın asla çıkmayacağını” defalarca savunmuştu. Ne var ki bu yaz Trump'ın talebi üzerine Rusya ve Ukrayna arasında yapılan üç tur görüşme tarafları barışa yaklaştırmadı.

NEDEN ALASKA SEÇİLDİ?

Son olarak 2019'da Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesi kapsamında bir araya gelen Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün savaşı nasıl sona erdireceklerini görüşmek üzere Alaska’nın Anchorage kentinde bir araya gelecek.

Bu önemli toplantının yeri, Alaska'nın en kalabalık şehrinin kuzey ucunda bulunan bir ABD askeri üssü olan Elmendorf-Richardson Ortak Üssü olarak belirlendi.

Beyaz Saray yetkilileri, üssün iki dünya liderini ağırlamak için gerekli güvenlik şartlarını karşıladığını belirtti.

İki ülkenin sadece Bering Boğazı ile ayrılan komşu ülkeler olduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov, “Delegasyonumuzun Bering Boğazı'nı uçarak geçmesi ve iki ülkenin liderlerinin bu kadar önemli ve beklenen zirvesinin Alaska'da yapılması oldukça mantıklı görünüyor” dedi.

ABD’nin 1867 yılında Rusya'dan Alaska'yı satın alması da bu toplantıya tarihsel bir anlam katıyor.

PUTİN YANINDA O İSMİ DE GETİRİYOR

The Guardian’ın aktardığına göre; Putin deneyimli diplomatlardan oluşan bir kadroyla birlikte iki önemli ekonomi danışmanını da yanında getiriyor. Maliye Bakanı Anton Siluanov'un da kadroda yer alması özellikle dikkat çekti. Siluanov, Kremlin'in herhangi bir barış anlaşması için sürekli olarak temel koşul olarak belirlediği Batı yaptırımlarına Rusya'nın vereceği karşılıkları belirliyor.

“TRUMP’A HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR”

Anton Siluanov

Eski bir üst düzey Kremlin yetkilisi, “Putin bunu, koşullar uygun olursa barışa hazır olduğunu Trump'a göstermek için bir fırsat olarak görüyor ve Zelenskiy’i savaşı uzatan kişi olarak göstermeye çalışıyor” dedi ve şöyle ekledi: “Putin, Trump'ın dünyaya iş gözüyle baktığını biliyor ve kendi şartlarına göre barışı, kazançlı fırsatlara açılan kapı olarak sunacaktır.”

TRUMP MÜDDET VERMİŞTİ

Geçen ay BBC’ye konuşan Trump, Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylemiş, Rus lidere 8 Ağustos'a kadar acil ateşkes kabul etmezse daha ağır ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı yönünde gözdağı vermişti.

Süre dolduğunda ise Trump, 15 Ağustos'ta Putin ile yüz yüze görüşeceğini açıkladı. Trump'a göre toplantı, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çarşamba günü Moskova'da Putin ile “son derece verimli” görüşmeler yapmasının ardından planlandı.

Dün Fox News Radio'ya konuşan Trump, “bu toplantının başarısız geçme ihtimalinin yüzde 25 olduğunu” söyledi.

TRUMP - PUTİN GÖRÜŞMESİ SAAT KAÇTA?

Beyaz Saray, Trump'ın Putin ile yapacağı görüşmenin programını açıkladı. Buna göre Anchorage kentine gitmek üzere saat 06:45 (TSİ 13:45) ) itibarıyla Beyaz Saray'dan ayrılması bekleniyor.

Trump ve Putin, yerel saatle 11:00 (TSİ 22:00) civarında görüşmelere başlayacak. Görüşmede sadece tercümanları olacak.

ABD Başkanının, Anchorage'dan ayrılıp Alaska saatiyle 17:45 (TSİ Cumartesi 04:45) civarında Beyaz Saray'a dönmesi planlanıyor.