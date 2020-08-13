Albayrak: Kur iner çıkar, Türkiye’nin altyapısı güçlü

Albayrak Türkiye’nin güçlü bir altyapısı olduğunu söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk kanalında gazeteci Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı. Albayrak kurdaki dalgalanmaya ilişkin soruya verdiği yanıtta, "2018'de kur bir zıpladı. Sonra bazı adımlar attık, kur tekrar 7'lerden, 6'lardan 5'lere indi. Sonra bir süreç yaşadık, tekrardan 6'lara çıktı. Şimdi bu kriz döneminde, pandemi döneminde tekrar 7'lere çıktı, tekrardan 6'lara indi. Son bir hafta, 15 günlük süreçte tekrar 6'lardan tekrar 7'lere çıktı. İner, çıkar. Burada esas konu şu: Finansal güvenlik ve ekonomik altyapı noktasında Türkiye tüm bu dalgalanmaları kontrollü bir şekilde yönetip yönetemediğidir" dedi.

Albayrak sözlerini, "Türkiye bu anlamda ciddi açıdan çok güçlü altyapıya sahip. Dolayısıyla bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Önemli olan kurun seviyesi değil rekabetçi olup olmamasıdır" diye sürdürdü.

"Türkiye, tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürecek bir yapıya kavuştu" diyen Albayrak, "Şikayet edenlere bakıyorsunuz. Niye Mercedes, BMW pahalandı, Mercedes'e BMW'ye biniyorum. Yurtdışına gidiyordum, eskiden çok ucuza seyahatlar yapıyordum, pahalandı. Vatandaşın böyle bir derdi yok. Senin böyle bir derdin var. Demek ki sen dert ediyorsun" diye konuştu.