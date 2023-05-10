ALES SINAV SONUÇLARI 2023: ALES açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? osym.gov.tr ile ALES/1 sınav sonucu sorgulama ekranı

ALES sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. 16 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonucu ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre bugün açıklanacak. ALES sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Osym.gov.tr ile ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı ile detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçları bugün (10 Mayıs 2023 Çarşamba) açıklanacak.

Sınav sonuçları adaylar tarafından ÖSYM'nin web sitesi ya da mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve şifre girerek öğrenilebilecek.

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ALES SINAV PUANI HESAPLAMA

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır.



