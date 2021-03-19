Algorand nedir? Algorand nereden ve nasıl alınır?

Pure Proof of Stake (PPoS) tabanlı blockchain projesi olan Algorand merkezi olmayan bir kripto para birimdir. Özellikle pandemi döneminde mevcut parasını değerlendirmek isteyenler kripto paralara yöneldi. Son zamanlarda sıklıkla duyulan kripto para birimine yatırım yapacak olanlar, öncelikle Algorand nedir ve nasıl alınır? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, yanıtı!

ALGORAND NEDİR?

2019 yılının Haziran ayında merkeziyetsiz olarak sunulan Algorand , şeffaf bir sistem olmayı amaçlayan Pure Proof of Stake (PPoS) tabanlı bir projedir. Saniyede 1.000 işlem kapasitesi ile güvenli olduğu söylenen Algorand son dönemlerde daha fazla tercih ediliyor. Güncel olarak 1 Algorand değeri ise 10.05 TL'dir.

ALGORAND NEREDEN ALINIR?

Algorand Coin satın almak için en çok, dünyada en fazla kullanılan Binance tercih edilmektedir. Türkçe dil desteği mevcut olan Binance'De kimlik bilgilerine ihtiyaç duyulmamaktadır.



