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Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı! İçerisinde şato, iskele ve helikopter pisti var

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesine 45 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'ne bağlı Çiftlik Koyu'nda bulunan, iş adamı Ali Ağaoğlu'na ait, üzerinde 25 yıl önce yapılan şato, iskele ve helikopter pisti bulunan 90 dönümlük ada satışa çıkarıldı.

İş adamı Ali Ağaoğlu’nun 5 yıl önce satın aldığı içinde 230 metrekarelik taştan yapılan şato bulunan 90 dönümlük Çiftlik Adası 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. Yaklaşık 1 aydır satış listesinde olan ada, Türk ve Ortadoğulu iş insanları tarafından incelemeye alındı.

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Fabrikatör Nevzat Feyizoğlu’nun sahibi olduğu ve 2000 yılından bu yana satılık olan Çiftlik Adası, 2005 yılında ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu tarafından satın alındı. Yunanistan’ın Rodos Adası ve Çiftlik harika manzarasına sahip alana bakan adaya iki iskeleden giriş için tadilat yapıldı. Denizden ve havadan gidilen adanın içindeki şatoda iki hizmetli ve misafir evi, atölye, jeneratör odası, bir yüzme havuzu, üç sulama havuzu bulunuyor. Ada içindeki şatonun her terasında deniz ile orman manzarası mevcut. Adanın son sahibi Ali Ağaoğlu'nun, geçtiğimiz aylarda özel aracıyla ve yatıyla birkaç defa tatile geldiği öğrenilirken, tatil sonrası Eylül ortasında adasını satışa çıkarma kararı aldığı belirtildi.

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Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı ve İstanbul Emlak Müşaviri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, “Bayır Mahallesi'nde Çiftlik Koyu'nun karşısındaki Çiftlik Adası olarak tabir edilen ada 2015 yılında Ali Ağaoğlu'nun bir firması tarafından satın alınmıştı. Bu ada 90 dönümlük bir ada. 28 dönümü tapulu, geri kalan alan kayalık ve doğal sit alanı. 28 dönümlük tapulu alanın üzerinde iki tane müştemilat, bir tane Şato diye tabir ettiğimiz taştan güzel bir bina var. Yaklaşık 15 milyon dolar civarında satış fiyatı var. Ada, satışa çıkar çıkmaz da bir Türk, bir de Ortadoğulu iş adamına sunum yaptık" dedi.

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Adada şu an mevcut yapıların olduğunu belirten Soyvural, "Şu anda orada mevcut binalar var. Onun dışında bir fener binası yapmak için Ankara'dan izin alındığını biliyorum, yani herhangi bir otel imarı bulunmuyor ancak mevcut binayı yıkıp onun yerine ayrı bina yapılabilir ama otel olarak herhangi bir imar mevcut değil. İmar alırlarsa Turizm Bakanlığından olabilir ama şu anda öyle bir izin yok" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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