FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ali Babacan, ekonomin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a soruldu... Dikkat çeken yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Beştepe'de yapılan resepsiyonda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı uzun sohbet gündem yarattı. Söz konusu fotoğraf karelerinin ardından Babacan'ın AK Parti ile ittifak kurup ekonominin başına geçebileceği kulislerde konuşulurken, söz konusu iddialar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a soruldu. Yılmaz'ın yanıtı dikkat çekti.

Ali Babacan, ekonomin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a soruldu... Dikkat çeken yanıt
Devrim Karadağ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Beştepe'de yapılan resepsiyonda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapmış olduğu uzun sohbet büyük yankı uyandırdı. Söz konusu fotoğraf kareleri günlerce konuşulurken; Babacan'ın ekonominin başına geçebileceği iddiası dikkat çekti.

Ali Babacan, ekonomin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz a soruldu... Dikkat çeken yanıt 1

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI'NA SORULDU

Söz konusu iddialar gündemdeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a soruldu.

Ali Babacan, ekonomin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz a soruldu... Dikkat çeken yanıt 2

"BABACAN’IN EKONOMİNİN BAŞINA GEÇECEĞİ SÖYLENTİLERİ DOLAŞIYOR"

Sözcü'de yer alan habere göre; CHP’li Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhur başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, “Son dönemde gündemde Babacan’ın ekonominin başına geçeceği söylentileri dolaşıyor, Babacan’ın ekonomiyi kurtaracağını düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Ali Babacan, ekonomin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz a soruldu... Dikkat çeken yanıt 3

YILMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT: "CUMHURBAŞKANIMIZIN TAKDİRİNDE"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımız seçilmiş Cumhurbaşkanı. Anayasa ve yasalarımız gereği kabinesini istediği gibi istediği zaman oluşturma imkanı var. Yeni sistemde de güvenoyu şartı yok biliyorsunuz, artık vatandaş doğrudan güvenoyu veriyor. Dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan hususlar o konular benim dışımda"

Ali Babacan, ekonomin başına mı geçecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz a soruldu... Dikkat çeken yanıt 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Babacan AK Parti'ye geri mi dönecek? Kendisi açıkladı Ali Babacan AK Parti'ye geri mi dönecek? Kendisi açıkladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte yakalanırsanız 6 bin TL'ye yakın para cezası varTrafikte yakalanırsanız 6 bin TL'ye yakın para cezası var
Palandöken TCMB'nin faiz kararı ile ilgili konuştuPalandöken TCMB'nin faiz kararı ile ilgili konuştu

Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Cevdet Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.