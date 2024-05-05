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Ali Erbaş'a kiralanan lüks araçla alevlenen tartışmalara son noktayı koydu! Yatırımlar için olumlu konuştu: 'Çok umut verici sinyaller görüyoruz'

05.05.2024 15:38
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Ekonomik göstergeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Çok umut verici sinyaller görüyoruz" mesajı dikkat çekti. Yılmaz mayıs ayında yıllık enflasyonun zirve yapacağını ifade ederken önümüzdeki dört ayda "hızlı bir düşüş" yaşanacağını öne sürüp rakam verdi. "İyileşmeyi halk ne zaman hissedecek?" sorusunu yanıtlayan Yılmaz, son günlerde özellikle otomobil kullanımıyla gündeme gelen tasarrufla ilgili çarpıcı bir açıklama da yaptı.

Ali Erbaş'a kiralanan lüks araçla alevlenen tartışmalara son noktayı koydu! Yatırımlar için olumlu konuştu: 'Çok umut verici sinyaller görüyoruz'

Son günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a lüks araç kiralanması üzerinden yürüyen kamuda tasarruf tartışmaları yeniden alevlenirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz araç ve bina harcamalarında kısıtlamaya gidileceğinin sinyalini verdi. Enflasyonda 20 puanlık düşüş beklediğini belirten Yılmaz ayrıca siyasetin gündemindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesini de yorumladı.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ: "MUTLAKA SİYASİ REKABET DE DEVAM EDECEKTİR"

Yılmaz, Kanal 7'de canlı yayımlanan Başkent Kulisi programında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesinin sorulması üzerine Yılmaz, görüşmeyi çok olumlu değerlendirdiğini vurguladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Türkiye'nin seçimsiz bir döneme girdiğini, bu dönemin ülke için tarihi bir fırsat olduğunu ifade eden Yılmaz, bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Siyaset alanında rekabetçi işbirliğine ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hem rekabet edeceksiniz hem de ülkenin geleceği adına işbirliği yapacaksınız ortak menfaatlerimiz ve milletin beklentileri için. Yeni anayasa tartışmalarından tutun ekonomik reformlara, sosyal konulara varıncaya kadar bir çok alanda iktidarıyla muhalefetiyle yapmamız gerekenler var. Dış politikada çok önemli gündemlerimiz var. Bütün bu konularda siyasi kutuplaşmanın azalması, siyasi diyaloğun artması son derece faydalı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu zaten 'Türkiye'nin ihtiyacı' şeklinde ifade etti." diye konuştu.

"Görüşmelerin arkası gelir mi?" sorusuna Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız da iadeiziyarette bulunacağını ifade etti. Bu diyaloğun devam etmesinde büyük fayda var. Ama bu rekabetin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor, mutlaka siyasi rekabet de devam edecektir." yanıtını verdi.

CHP'den görüşmeye ilişkin farklı seslerin duyulduğunun hatırlatılması üzerine Yılmaz, "Farklı sesler de duyduk. Sayın Özel'in gösterdiği tavır, doğru bir tavır. Türkiye'nin ihtiyacı neyse siyasetin bunu görmesi, halkın beklentilerini görmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

RAKAM VERDİ: ENFLASYONDA BÜYÜK DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonla mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin soruları da yanıtladı. Yılmaz, 3 yıllık perspektifle hazırlanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) kararlı şekilde uygulandığını ve sonuçlarının görüldüğünü dile getirdi. Yaz aylarında enflasyonda ivme kaybı yaşanacağını belirten ve "Yıllık bazda rakamların zirve yapacağı ay, mayıs enflasyonu" diyen Yılmaz, sonraki dört ayda hızlı bir düşüşün olacağını kaydetti.

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"Ne kadar düşer?" sorusu üzerine Yılmaz, "20 puanlık bir düşüş bekliyorum." ifadesini kullandı. Düşüşün esas etkisinin program olduğunu aktaran Yılmaz, "Aylık bazda ciddi düşüşler göreceğiz sonra da yıllık düşüşleri göreceğiz." dedi. Yılmaz, enflasyonun gelecek yıl daha da düşeceğini, 2026 yılında ise tek haneye ulaşılacağını belirtti.

"İYİLEŞMEYİ" HALK NE ZAMAN HİSSEDECEK?

Finansal göstergelerde Türkiye'nin iyileşme sürecinde olduğunu ifade eden Yılmaz, "Halk ne zaman hissedecek" sorusu üzerine de "Yaz döneminden sonra bunu daha fazla görmüş olacağız. Aslında otomotivde, birtakım alanlarda görmeye başladık bunları. Ama gıda ve hizmetlerde katılık var, onu kırmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte halkımızın hayatında daha fark edilir hale gelecek. Bu, enflasyon negatif olacak anlamında değil, artış hızında çok ciddi bir yavaşlama olacak." diye konuştu.

"YATIRIMLAR TÜRKİYE'YE GELMEYE BAŞLADI"

"Kredi derecelendirme kuruluşları not artırımı yaptılar. Bunlar ne anlam ifade ediyor?" sorusuna Yılmaz, "Esas olan yatırımların gelmesi. Yatırımlar Türkiye'ye gelmeye başladı. Özellikle portföy yatırımlarında ciddi bir artış görüyoruz. Doğrudan sermayede de çok umut verici sinyaller görüyoruz. Yatırımcı ilgisinin arttığını görüyoruz." yanıtını verdi.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, seçim süreçlerinin bitmesiyle siyasi güven ortamını, istikrarı, öngörülebilirliği sağladığına işaret ederek, Orta Vadeli Program ve diğer dokümanlarla da politika belirsizliklerini giderdiklerini söyledi.

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"Türkiye'de reel sektör, yüksek faiz ortamından gelecek süreçte nasıl etkilenir?" sorusu üzerine Yılmaz, tüketimi dengeleyip, tasarrufları artırıp, bunu üretken alanlara kanalize etmeye çalıştıklarını anlattı.

"BÜTÜN KESİMLER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

İşgücü piyasalarındaki reformlarının, mesleki eğitim alanındaki planlarının istihdama önemli katkı sunacağının altını çizen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki günlerde Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu'nu tekrar topluyoruz. Kamu ve özel kesim olarak oraya Milli Eğitim Bakanımızı davet edeceğiz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız mesleki eğitimle ilgili geniş bir tedbir setini orada Milli Eğitim Bakanımız sunacak. Çalışma Bakanlığımız, Strateji Bütçe, Maliye, bütün kurumlarımızla ve özel kesimin temsilcileriyle birlikte bunları değerlendireceğiz, orada çeşitli adımlar atacağız. Sadece makro politikalar değil, mikro müdahaleler de önemli. İstihdam açısından KOBİ politikamız çok önemli. Bölgesel kalkınma, tarım politikamız, hizmetlerde farklı çalışma modellerini geliştirmemiz bütün bunlarla birlikte düşünüyoruz."

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Yılmaz, "Türkiye'de alınabilecek tasarruf tedbirlerine" ilişkin soruya, "Enflasyonla mücadele topyekun mücadeledir. Kamusuyla, özel sektörüyle, sivil toplumuyla bu mücadelede bütün kesimlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Gereksiz harcamalardan, ihtiyaç duymadığımız tüketimden kaçınmamız gerekiyor." cevabını verdi.

Artan tasarrufun, Türkiye'nin geleceğini güçlendirecek alanlara kanalize edilmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu anlayışla kamuda da bir çalışma başlatmış durumdayız. Koordineli bir çalışma yapıyoruz. İyi bir izleme sistemi kurmak istiyoruz. Sadece ilan etmekle kalmayacağız, uygulamanın takibi anlamında da daha etkili bir sistem kurmayı öngörüyoruz." görüşünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, araçlardan kamu binalarının kullanımına, doküman basımından tören, eğitim faaliyetlerinin nerede, nasıl yapıldığına kadar her şeyi kalem kalem değerlendirdiklerini, netleştiğinde bunun kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

"Araç kullanımı azaltılacak mı?" sorusuna Yılmaz, "Elbette, araçlarla ilgili tartışmalar var. Sadece araç değil, bina... İhtiyaç yoksa niye yeni bina yapalım? Mevcutları daha verimli nasıl kullanabiliriz diye bakıyoruz. En büyük tasarruf verimlilik. Harcama azaltmanın yanı sıra hangi alanda harcamamız varsa, bunu nasıl verimli hale getiririz diye bakıyoruz." sözlerini sarf etti. (AA) Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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tasarruf
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