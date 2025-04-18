Ali Koç'tan Ankara turu! Önce Erdoğan sonra Kurum'la görüştü... Sebebi belli oldu: Masada iki konu varmış

Ali Koç önderliğindeki Fenerbahçe heyeti Ankara'ya adeta çıkarma yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Hamdi Akın, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ardından da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Kritik görüşmelerde ne konuşulduğu merak edilirken, kulislerde iki konunun masaya geldiği iddia edildi. Peki Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum'la hangi konuyu görüştü? İşte detaylar...

ALİ KOÇ'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ZİYARET

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara çıkarmasında ilk olarak Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında Fenerbahçe'den yazılı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Başkanımız Ali Y. Koç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti” ifadelerine yer verildi.

BAKAN KURUM'LA KRİTİK TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Ali Koç, daha sonrasında da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı ziyaret etti. Ali Koç ve Hamdi Akın'ın Bakan Murat Kurum'la kritik bir toplantı yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe kulübinden toplantıya dair yapılan açıklamada “Başkanımız Ali Y. Koç ve Asbaşkanımız Hamdi Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u makamında ziyaret ettiler” ifadeleri yer aldı.

SEBEBİ BELLİ OLDU: "MASADA İKİ KONU VARDI"

Art arda yapılan toplantılar sosyal medyada gündem yaratırken; Halk Tv'deki habere göre; Ali Koç’un yaptığı kritik görüşmelerde Futbol Akademisi ve Ülker Stadyumu’ndaki inşaat çalışmalarının masaya geldiği iddia edildi.