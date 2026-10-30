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İstanbul'a yeni metro! Açılış tarihi belli oldu: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında test sürüşü

İstanbul'da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın test sürüşü gerçekleşti. Sürüşü Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başlattı. Yeni metro hattıyla ilgili açıklamalarda bulunan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, hattın açılacağı tarihi duyurdu.

İstanbul'a yeni metro! Açılış tarihi belli oldu: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında test sürüşü

İstanbul'da toplu ulaşımı hızlandırmaya yönelik yeni adım atılıyor. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın test sürüşü gerçekleşti.

İstanbul a yeni metro! Açılış tarihi belli oldu: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında test sürüşü 1

ÖZGÜR ÖZEL DE KATILDI

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hattın Kadıköy'deki 60. Yıl Parkı durağına gelip burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın teknik sunumunu dinledi.

İstanbul a yeni metro! Açılış tarihi belli oldu: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında test sürüşü 2

"ÜMRANİYE'Yİ DENİZE BAĞLIYOR"

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Özel şu ifadeleri kullandı:

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın başka bir anlamı olduğunu belirterek, "Büyükşehirlere bakın, metrolar önce zengin mahallelerinin, zengin semtlerinin arasında gitmeye başlar. Oysa bu metro hattına baktığınızda Ümraniye'yi denize bağlıyor. Yoksul semtleri daha varlıklı mahallelere, şehrin merkezine ulaştıran ve bunu toplu taşımayla yapan projelerin anlamı başkadır."

İstanbul a yeni metro! Açılış tarihi belli oldu: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında test sürüşü 3

Özel, İstanbul'da yapımı yeniden başlatılan 10 metro hattından 2'sinin 2027'de, diğer 2'sinin ise 2028'de tamamlanmasının planlandığını aktararak, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve metro projelerinde görev alan çalışanlara teşekkür etti.

İstanbul a yeni metro! Açılış tarihi belli oldu: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında test sürüşü 4

YENİ METRO HATTININ AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

İBB Başkan Vekili Aslan ise hattın 19 Aralık'ta açılacağını bildirdi.

Proje çalışması devam eden metro hatlarıyla ilgili de bilgi veren Aslan, "Bir taraftan da metro araçları alıyoruz. 2 bin otobüs alımına karar verdik. 550 tanesinin ihalesini gerçekleştirdik. 145 otobüsümüzü de teslim aldık. Bir taraftan da metro araçlarını Türkiye'de yaptırmaya devam ediyoruz. Yeni ihaleleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

SÜRÜŞÜ ÖZEL BAŞLATTI

Açıklamaların ardından Özel, Aslan ve beraberindekiler, test sürüşü için metro aracında yerini aldı.

İstanbul a yeni metro! Açılış tarihi belli oldu: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında test sürüşü 5

Metronun ön vagonunda telsizle hareket merkezine seslenen Özgür Özel, "Hayırlı olsun, başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim." diyerek sürüşü başlattı.

İstanbul a yeni metro! Açılış tarihi belli oldu: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında test sürüşü 6

Yaklaşık 20 dakika süren sürüş sırasında İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, hatla ilgili bilgiler verdi.

İstanbul a yeni metro! Açılış tarihi belli oldu: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında test sürüşü 7

Sürüşün ardından hattın Ataşehir İstasyonu'na gelindi. Özel, peron bölümünde incelemelerde bulunulmasının ardından beraberindekilerle istasyonun giriş kısmında hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul a yeni metro! Açılış tarihi belli oldu: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında test sürüşü 8

Test sürüşüne, Yeni Parti genel başkan yardımcıları, bazı milletvekilleri, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB yöneticileri, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

İstanbul a yeni metro! Açılış tarihi belli oldu: Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattında test sürüşü 9
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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