Alım fiyatı 155 TL'ye yükseldi! "Beş katına kadar değer kazandırıyoruz"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde susam alım töreni düzenledi. Pürsünler Köy Meydanı'ndaki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, üreticiyi güçlendiren Balıkesir Modeli'nin altını çizdi.

Çiftçinin emeğinin karşılığını alması için belediyenin piyasaya aktif şekilde müdahil olduğunu belirten Akın, destek alımlarının hem fiyatları hem üretimi artırdığına dikkat çekerek, "Biz alım yaptıkça tüccar da fiyatı yükseltiyor. Çünkü biliyorlar ki çiftçi yalnız değil. Balıkesir'de 20 ilçede en az bir ürüne alım garantisi veriyoruz. Üretin, biz hep yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

KATMA DEĞER ÜRETEN MODEL: BEŞ KAT DEĞER KAZANAN SUSAM!

Büyükşehir'in satın aldığı susamların doğrudan hammadde olarak değil, tahine dönüştürülerek değerlendirildiğini belirten Akın, "Bu ürüne katma değer ekleyip beş katına kadar değer kazandırıyoruz. O gelir de dönüp dolaşıp yine üreticimizin evine ekmek olarak gidiyor" dedi.

Susamın işlenmesiyle hem markalaşma hem de bölge ekonomisine güçlü bir katkı sağlandığını söyleyen Akın, 2026 yılında kavrulmuş susam ve susam yağı üretiminin de başlayacağını açıkladı. Üreticilere seslenen Akın, kadın emekçilere dikkat çekti. Tarlada en çok yükü çeken kadınların "eli öpülesi" olduğunu belirten Akın, "Biz bu emeklerin boşa gitmesine izin vermeyeceğiz. 7/24 yanınızdayız. Çünkü size en yakın olan, sizinle aynı derdi taşıyan belediyeyiz. Ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olarak bu verimli toprakların, zengin toprakların fakir çiftçileri olmasına izin vermeyeceğim hemşehrilerim. Siz yeter ki üretin. Üreten toplumlar kazanır, kazandıkça da memleketimiz gerçek anlamda hak ettiğini bulur diye düşünüyoruz" dedi.

SINDIRGI'DA ÜRETİM BÜYÜYOR!

Sındırgı'da 2 bin dekarlık alanda 197 üreticinin susam yetiştirdiğini belirten Akın, bu yıl yaklaşık 10 tonluk rekolte beklendiğini söyledi. Belediyenin 155 TL'lik alım fiyatı ile üreticinin hem maliyetlerini karşılayacağını hem de kazancının artacağını ifade eden Akın, desteklerin önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek devam edeceğini kaydetti.

"BU ŞEHİR KUVAYI MİLLİYE'NİN BAŞŞEHRİDİR"

Konuşmasının sonunda birlik vurgusu yapan Akın, "Balıkesir'de ayrımcılık yok. Particilik yok. Bu şehirde tek şey var: memleketçilik. Biz emaneti kutsal biliriz ve bu emaneti sonuna kadar koruyacağız. Siz yeter ki üretin, biz emrinizdeyiz hemşerim" diyerek tüm üreticilere bereketli bir sezon diledi.

"BU MEMLEKETİN DERDİ NE İSE BİZİM DERDİMİZ DE O DUR"

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise, Sındırgı'nın bereketli topraklarının hem tarımda hem hayvancılıkta büyük bir potansiyel taşıdığını belirterek, "Bizim tek derdimiz Sındırgı. Sabah kalkıyoruz Sındırgı, akşam yatıyoruz Sındırgı. Çiftçimizin emeğine, esnafımızın mücadelesine sahip çıkmak için gece gündüz çalışıyoruz" diyerek üreticiye verdikleri önemi vurguladı.

Pürsünler Mahalle Muhtarı Mustafa Tekel emeği geçenlere teşekkür ederek geçen yıl yapılan alımın olumlu sonuçlar getirdiğini, pazarcılıkla uğraşan Pürsünler Mahallesi'nde üretimin desteklerle daha da büyüyeceğini belirtti.

Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve eşi Gonca Sak, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı. Program sonunda Pürsünler Mahalle Muhtarlığı tarafından keşkek hayrı gerçekleştirildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır