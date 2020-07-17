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Alışveriş merkezleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Büyükşehirlerde, ilçe belediyelerinin mülkiyeti ve sınırları içinde bulunan arsalarda inşa edilen karma projelerde, yapı ruhsatı, kullanma izin belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyesine geçti.

Alışveriş merkezleri yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Ticaret Bakanlığının Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyeti ve sınırları içinde bulunan arsalarda inşa edilen, konut sayısı iş yeri sayısından fazla olan karma projelerde, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkileri ilçe belediyesine verildi.

Ticaret Bakanlığı, yönetmeliğe aykırı hareket edenler için öngörülen idari para cezalarını uygulama yetkisini il müdürlüklerine devredebilecek. Bakanlık daha önce bu yetkisini merkezde İç Ticaret Genel Müdürlüğü, taşrada il müdürlüğü vasıtasıyla kullanabiliyordu.

Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi, büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine, diğer yerlerde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine ait bulunuyor.

KAYNAK:AA

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