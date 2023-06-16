Alışveriş sitelerindeki sipariş iptalleri gündem olmuştu! Bakanlık harekete geçti

Yaşan kur artışları sonrasında otobüs firmaları bilet ve alışveriş sitelerinde ise ürün satışının iptalleri yaşanmıştı. 'E-Ticaret’te Sipariş İptalleri' konusunda Ticaret Bakanlığı harekete geçerek, sektör temsilcilerini vatandaşları mağdur etmemeleri konusunda uyardı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Teknolojide yaşanan gelişmeler beraberine alışveriş alışkanlıklarının değişmesine ve toplam perakende ticaret içerisinde elektronik ticaret payının artmasına yol açmıştır. Tüketicilerimizin satıcı ve sağlayıcı ile sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanları olmaksızın yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilmeleri; cayma ve teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınmıştır.

"BAKANLIĞA ULAŞAN BAŞVURULAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Bu kapsamda siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı/temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin Bakanlığa ulaşan başvurular yakından takip edilmekte olup bu kapsamda 2022 yılında 75 firma nezdinde inceleme ve denetim gerçekleştirilmiş olup 46 firmaya toplam 41 milyon 280 bin 656 TL idari para cezası, 2023 yılının ilk beş ayında ise 6 firmaya toplam 9 milyon 252 bin 704 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca 6 firma için de inceleme ve denetim başlatılmıştır.

"KUR VE FİYAT ARTIŞLARI SEBEBİYLE...."

Son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan haberle ile Bakanlığımıza intikal eden başvurularda, yaşanan kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış yaşandığı gözlemlenmekte olup konu ile ilgili Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetimler başlatılmıştır.

"AYKIRILIK TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bu kapsamda Bakanlık tarafından sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonuna iletilen yazıda herhangi bir gerçekçe gösterilmeksizin veya stokta bulunmayan bir maltın satışı nedeniyle mesafeli sözleşmenin satıcı tarafından iptal edilmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.

YAPTIRIM UYARISI

Söz konusu yazıda devamla, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilen işlem ve uygulamalara ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunulmuştur. "





